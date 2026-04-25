إيران تبدأ استئناف الرحلات الجوية تدريجياً بعد "حرب الـ40 يوماً" وتضرر بنيتها التحتية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، اليوم السبت، عن إعادة فتح عدد من المطارات الرئيسية واستئناف حركة الملاحة الجوية في عدة محافظات، في خطوة تأتي بعد توقف قسري وأضرار جسيمة لحقت بالقطاع نتيجة المواجهات العسكرية الأخيرة.

وأكد المسؤول في الشركة، محمد أميراني، أن مطارات مشهد وزاهدان وكرمان ويزد وبيرجند بدأت بالفعل تسيير رحلاتها الجوية في الاتجاهين.

وأوضح أميراني أن مطارات حيوية أخرى، من بينها مطار "مهرآباد" في طهران ومطارات تبریز وكرمانشاه والأهواز وأرومية، ستعود للخدمة بشكل "محدود" ووفق جدول زمني يراعي الجاهزية التقنية ومعايير السلامة الدولية.

وأشار أميراني إلى بدء مشاورات مكثفة مع شركات الطيران الأجنبية لإعادة ترتيب مسارات "الترانزيت" وتوضيح الممرات الجوية الآمنة.

مشدداً على أن العودة الكاملة للحركة الجوية ستتم "خطوة بخطوة" تزامناً مع استعادة الاستقرار والتأكد من أمن الأجواء الإيرانية.

تأتي هذه العودة المتعثرة في ظل تقارير صادمة عن حجم الخسائر؛ حيث تعرضت سبعة مطارات استراتيجية لقصف مركز خلال الحرب التي دارت رحاها بين فبراير وأبريل 2026، مما تسبب بتدمير مدارج ومنظومات مراقبة حساسة.

كما تشير تقديرات غير رسمية إلى فقدان الأسطول المدني الإيراني لـ 40 طائرة من أصل 321، مما يضع قطاع الطيران أمام تحديات لوجستية ومالية هائلة لإعادة الإعمار.