طهران تعلن اعتقال "جاسوس لإسرائيل" و16 عنصراً في عمليات أمنية شملت 5 محافظات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم السبت 25 نیسان/ابریل 2026، عن تفكيك ما وصفته بشبكة تجسس تابعة لإسرائيل، واعتقال 16 عنصراً إضافياً ينتمون لجماعات معارضة ومسلحة، في عمليات أمنية نُفذت في خمس محافظات إيرانية مختلفة.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، نقلته وكالات الأنباء الإيرانية، أن عناصرها تمكنوا من رصد واعتقال "جاسوس ذو سوابق" يعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، بالإضافة إلى 16 شخصاً اتهمتهم بتقديم معلومات وتسهيلات لجهات معادية.

تفاصيل العمليات بحسب بيان الوزارة:

1. محافظة إيلام: اعتقال شخص يُدعى "أوميد_أ"، اتهمه البيان بالتعاون مع "الموساد" لجمع معلومات حساسة، والعمل لاحقاً مع مجموعات "ملكية" لتنفيذ مشاريع تخريبية مشتركة.

2. محافظة سيستان وبلوشستان: إيقاف شخص يُدعى "داود_ش"، وصفه البيان بأنه عضو عملياتي في "جماعة انفصالية"، دخل البلاد بعد تلقيه تدريبات عسكرية في دولة مجاورة لتنفيذ هجمات في مدينة زاهدان.

3. محافظة غيلان: تفكيك خلية مكونة من ثلاثة أفراد بقيادة شخص يُدعى "مهيار_س"، وضبط قاذف هاون يدوي الصنع في مخبئهم.

4. محافظة لرستان: اعتقال خلية تضم رجلين وامرأة، اتُهموا بتلقي تمويل عبر "العملات الرقمية" لتصنيع عبوات ناسفة واستهداف مقرات حكومية في المحافظة.

5. محافظة أذربيجان الغربية: توقيف تسعة أشخاص مرتبطين بجماعات انفصالية، اتهمهم البيان بالتخطيط لعمليات تستهدف أمن المنطقة بتوجيهات خارجية.

تحذيرات أمنية

وفي ختام بيانها، شددت وزارة الاستخبارات الإيرانية على أن "توقف العمليات العسكرية المباشرة لا يعني توقف أنشطة التجسس والتخريب"، مشيرة إلى أن هناك تركيزاً متزايداً على هذه العمليات في الآونة الأخيرة. كما دعت المواطنين إلى توخي الحذر وإبلاغ السلطات عن أي تحركات مشبوهة عبر القنوات المخصصة لذلك.

تأتي هذه الاعتقالات في ظل ظروف إقليمية معقدة شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، وعقب تقارير عن توترات عسكرية وأمنية واسعة النطاق.



المصدر: وکالة تسنیم الاخباریة