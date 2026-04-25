لبنان.. 4 قتلى بغارات إسرائيلية على الجنوب رغم تمديد وقف إطلاق النار

أربيل (كوردستان 24)- قُتل أربعة أشخاص، الیوم السبت 25 نیسان /ابریل ، جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، وذلك رغم سريان وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحزب الله.

يأتي هذا التصعيد الميداني رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، تمديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع إضافية، بعد جولة من المحادثات في البيت الأبيض ضمت سفيري لبنان وإسرائيل، علماً أن الهدنة كانت قد بدأت في 17 أبريل/نيسان الجاري.

وكانت الحرب الأخيرة قد اندلعت في الثاني من مارس/آذار، عقب إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل رداً على مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، في اليوم الأول للهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير/شباط.

ومنذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، واصلت إسرائيل عملياتها الجوية والمدفعية في الجنوب، حيث أعلنت عن إقامة ما أسمته "الخط الأصفر" للفصل بين مناطق انتشار قواتها والمناطق الأخرى، وتنفذ منذ ذلك الحين عمليات نسف واسعة للمباني في عدة بلدات.

من جهته، يواصل حزب الله الإعلان عن تنفيذ عمليات تستهدف القوات الإسرائيلية المتوغلة في الجنوب، أو إطلاق صواريخ ومسيرات نحو شمال إسرائيل.

وأصدر الجيش الإسرائيلي، السبت، تحذيراً جديداً للسكان يطالبهم فيه بعدم العودة إلى عشرات القرى الواقعة ضمن نطاق "الخط الأصفر"، الذي يمتد بعمق 10 كيلومترات على طول الحدود، من البحر الأبيض المتوسط غرباً حتى سلسلة جبال لبنان الشرقية عند الحدود السورية شرقاً. كما أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة "منصات إطلاق تابعة لمنظمة حزب الله" في ثلاث مناطق بالجنوب خلال الليل.

وفي السياق ذاته، أكد النائب عن حزب الله، علي فياض، يوم الجمعة، أن "لا معنى" لتمديد وقف إطلاق النار في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية، مشدداً على أن الحزب يحتفظ بحق الرد على أي "اعتداء"..

المصدر: فرانس برس