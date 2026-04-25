السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام يصف قرار ترامب إلغاء محادثات باكستان بـ"الحكيم جداً"

أربيل (كوردستان 24)- أشاد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أحد أبرز المشرعين المعروفين بمواقفهم الصارمة تجاه الملف الإيراني، بقرار الرئيس ترامب إلغاء الزيارة المقررة لكبار المبعوثين الأمريكيين إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وكتب غراهام، الحليف المقرب من ترامب، عبر منصة "إكس": "إن قرار الرئيس ترامب إلغاء زيارة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان، والتي كانت تهدف لمواصلة المفاوضات مع إيران في هذا التوقيت، كان قراراً حكيماً للغاية".

كما صرح السيناتور عن ولاية كارولاينا الجنوبية بأن الأولوية القصوى للولايات المتحدة يجب أن تتمثل في "فرض سيطرة محكمة على مضيق هرمز"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن استئناف العمليات العسكرية قد يكون أمراً ضرورياً.

وقال غراهام: "لتحقيق هذا الهدف، قد يكون التدخل العسكري الأمريكي ضرورياً على المدى القصير؛ فالأمر يستحق المخاطرة المرتبطة باستعادة حرية الملاحة في المضيق".

يُذكر أن غراهام يتمتع بتأثير كبير في رسم السياسة الخارجية ضمن الدائرة المقربة من ترامب، لا سيما في القضايا المتعلقة بإيران. وكان غراهام قد زار البيت الأبيض يوم الإثنين الماضي، في وقت كانت فيه إدارة ترامب تكثف استعداداتها لإجراء محادثات سلام محتملة في باكستان.



