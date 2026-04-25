ترامب يعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في البيت الأبيض بُعيد الساعة الثانية بتوقيت غرينتش

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في غرفة الإحاطة الصحفية في البيت الأبيض، بعد وقت قصير من حادث إطلاق نار خلال حفل عشاء كان يحضره في واشنطن.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" أن المؤتمر سيعقد بعيد الساعة العاشرة مساء (الثانية بتوقيت غرينتش)، مضيفا "السيدة الأولى، بالإضافة إلى نائب الرئيس وجميع الوزراء بحالة ممتازة".

وأكدت وكالة الخدمة السرية الأميركية السبت، أن الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا "بأمان" بعد حادث إطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض الذي كانا يحضرانه.

وقال بيان للوكالة المفوضة بحماية الرؤساء والشخصيات الهامة "الرئيس والسيدة الأولى بأمان (مع) جميع الشخصيات الخاضعة للحماية"، مشيرا إلى أن شخصا واحدا قيد الاحتجاز والحادث وقع في منطقة التفتيش الرئيسية للحفل.

وأجلى رجال الخدمة السرية الرئيس الاميركي دونالد ترامب من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن مساء السبت بينما سُمع دوي قوي لطلقات نارية، وفق ما أفاد شهود عيان ومراسلو وكالة فرانس برس.

واندفع الضيوف الذين كانوا يحضرون حفل العشاء للاحتماء تحت الطاولات بعد سماع أصوات الطلقات، في حين تمركز رجال الأمن شاهرين مسدساتهم حول المنصة حيث كان ترامب يجلس قبل أن يتم إخراجه من المكان.

وطوّقت الشرطة فندق هيلتون واشنطن الذي كان يستضيف الحفل وحلقت مروحيات في أجوائه. وأفاد تقرير صحفي مشترك نقلا عن جهاز الخدمة السرية أن مطلق النار قيد الاحتجاز.

