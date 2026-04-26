تفاصيل لحظات الرعب في حفل مراسلي البيت الأبيض

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- سارع عناصر جهاز الخدمة السرية الأميركي لإجلاء دونالد ترامب بعدما دوت طلقات نارية مساء السبت أثناء حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، في حادث وصفه الرئيس لاحقا بأنه هجوم نفّذه "قاتل محتمل".

وفتح حرّاس النار على مسلّح اقتحم الموقع عبر بوابة أمنية مباشرة خارج قاعة الحفلات في الفندق حيث كان ترامب والسيّدة الأولى ميلانيا ترامب وكبار مسؤولي الحكومة والمئات غيرهم من الضيوف يحضرون العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض.

واحتمى الحاضرون بالطاولات فيما سادت حالة من الفوضى وانتشر عناصر الخدمة السريّة في فندق هيلتون واشنطن في العاصمة الأميركية.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض بعد وقت قصير على وقوع الحادث "اقتحم رجل نقطة تفتيش أمنية وكان مسلّحا بعدة أسلحة، وتمّت السيطرة عليه على يد عدد من عناصر جهاز الخدمة السرية الشجعان".

وأضاف "يبدو أنهم يعتقدون بأنه ذئب منفرد، أعتقد ذلك أيضا"، فيما نشر تسجيلا مصوّرا للمهاجم الذي اعتُقل في المكان أثناء ركضه محاولا عبور نقطة تفتيش أمنية بينما سحب الحرّاس أسلحتهم.

أفاد ترامب بأن عنصر أمن تعرّض لإطلاق نار من على مسافة قريبة لكنه لم يصب بجروح خطيرة على ما يبدو. وأضاف أن الفندق حيث أقيم الحفل لم يكن "منشأة آمنة بشكل خاص".

وقال ترامب في مؤتمر صحافي تم تنظيمه على عجل إنه اعتقد بداية أن الصوت كان نتيجة سقوط صينية قبل أن يدرك أنه إطلاق نار. وأضاف أنه يعتزم إعادة تنظيم الحفل الإعلامي خلال شهر رغم الحادث.

وذكرت سلطات المدينة أن المشتبه به الذي سيمثل أمام المحكمة الاثنين بتهم استخدام سلاح ناري والاعتداء كان نزيلا في الفندق على ما يبدو. وكان مسلحا ببندقية صيد ومسدس وسكاكين.

وقال قائد شرطة واشنطن جيفري كارول للصحافيين إن عناصر الأمن "تبادلوا إطلاق النار مع الشخص". وأضاف أن أحد عناصر جهاز الخدمة السرية الأميركي "أُصيب في سترته (الواقية من الرصاص) وتم نقله إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج. يبدو أنه في حالة جيدة ومعنويات مرتفعة".

- ذات الفندق حيث جرت محاولة اغتيال ريغان -

وعند وقوع الحادث، تمركزت فرق تكتيكية مسلحة على المنصة حيث كان ترامب جالسا أثناء العشاء قبل أن يتم إجلاؤه.

وحاصرت الشرطة الفندق فيما حلّقت مروحيات فوق المكان.

ووقع الخرق الأمني بعد الخطاب الترحيبي أثناء العشاء، قبل خطاب ترامب المرتقب.

وتم إجلاء أعضاء الحكومة أولا بينما سادت حالة من الإرباك والقلق في أوساط الضيوف.

وقال أحد المسؤولين في الإدارة ويدعى محمد أوز للصحافيين إنه "تم إطلاق نار في الأعلى" بينما رافقه عناصر الأمن إلى الخارج.

وسبق أن استُهدف ترامب بمحاولة اغتيال أثناء تجمّع انتخابي في باتلر بولاية بنسلفانيا عام 2024. أطلق مسلّح حينها عدّة طلقات فقتل أحد الحاضرين وأصاب الرئيس بجروح طفيفة في أذنه.

وبعد بضعة أشهر، أوقف رجل آخر بعدما رأى عنصر في جهاز الخدمة السريّة فوهة بندقية بارزة من بين الشجيرات في محيط ملعب في ويست بالم بيتش حيث كان ترامب يلعب جولة من الغولف.

وكان فندق هيلتون واشنطن حيث وقعت حادثة السبت هو الموقع نفسه الذي تعرّض فيه الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريغان لإطلاق نار من جانب شخص حاول اغتياله عام 1981.

وأكد المنظّمون للحضور بداية أن حفل العشاء سيبقى قائما قبل الإعلان عن تأجيله لاحقا.

ودعت رابطة مراسلي البيت الأبيض ترامب هذا العام رغم هجماته المتكررة على الإعلام.

وبخلاف جميع الرؤساء السابقين على مرّ مئة عام، لم يسبق لترامب أن حضر العشاء إطلاقا وهو في السلطة.

ويحضر الحفل صحافيون وأبرز شخصيات واشنطن لجمع التبرعات للمنح الدراسية والجوائز.

ويشارك في الحدث عادة ممثل فكاهي يُعلّق على الرئيس الأميركي الذي يُدلي تقليديا بنكات أيضا، لكن أي ممثل فكاهي لم يُدع لحفل هذا العام.

AFP