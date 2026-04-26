ثلاثة قتلى وأربعة جرحى بضربات روسية على أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- أسفرت ضربات روسية في أنحاء أوكرانيا عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة على الأقل بجروح، بحسب ما أفاد مسؤولون أوكرانيون الأحد.

وتطلق موسكو مئات المسيّرات باتّجاه جارتها كل ليلة تقريبا منذ الغزو في 2022 بينما تستهدف أوكرانيا منشآت روسية عسكرية وللطاقة.

وفي منطقة سومي الحدودية في شمال شرق أوكرانيا، أسفر هجوم بمسيّرات روسية عن مقتل مدنيَّين اثنين، بحسب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لسومي أوليغ غريغوروف.

وأفاد في منشور على تلغرام أن "العدو أصاب مدنيين في مدينة بيلوبيليا.. على بعد أقل من خمسة كيلومترات عن الحدود مع روسيا الاتحادية"، مشيرا إلى مقتل رجلين يبلغان من العمر 48 و72 عاما.

في الأثناء، قتل شخص وأصيب أربعة بجروح بهجمات بالمسيّرات ونيران المدفعية في مدينة دنيبرو (وسط شرق)، بحسب ما أعلن مسؤول الإدارة العسكرية في المنطقة أولكسندر غانجا.

وأشار في منشور على تلغرام إلى تضرر منازل ومركبات، وفق ما نقلته فرانس برس.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا والمعيّن من موسكو ميخائيل رازفوجاييف أن رجلا لقي حتفه داخل مركبة عندما أسفر هجوم أوكراني بالمسيّرات عن وقوع أضرار في عدة منازل ومدرسة للرقص في مختلف أحياء المدينة.

وأفاد المصدر أن روسيا أسقطت 43 مسيّرة أثناء الهجوم.

والسبت، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في دنيبرو التي شهدت موجات ضربات روسية على مدى 20 ساعة متتالية.