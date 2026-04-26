السعودية تشدد إجراءات الحج لعام 2026 وتتوعد المخالفين بعقوبات إدارية ومالية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الداخلية السعودية تحذيراً شديد اللهجة للمواطنين والزوار، مؤكدة حظر أداء مناسك الحج لمن لا يحمل تصريحاً رسمياً، وتحديداً حاملي "التأشيرة السياحية".

وفرضت السلطات عقوبات مالية تبدأ من 100 ألف ريال سعودي (نحو 26 ألف دولار أمريكي) بحق كل من يتم ضبطه مخالفاً للأنظمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الموسم.

وأوضح بيان الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي لضمان تنظيم تدفق الحجاج ومنع الاكتظاظ، مشدداً على أن المخالفين لن تقتصر عقوباتهم على الغرامات المالية فحسب، بل ستشمل إجراءات إدارية قانونية صارمة.

ودعت السلطات جميع الراغبين في أداء الفريضة إلى الالتزام بالمسارات القانونية والتعليمات الرسمية لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن.

وعلى صعيد متصل، كشفت المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان عن اكتمال الاستعدادات لتفويج 5120 حاجاً من الإقليم لهذا العام.

ومن المقرر أن تنطلق أولى القوافل الجوية من مطار أربيل الدولي يوم الأربعاء الموافق 6 أيار 2026، على أن تكتمل عملية تفويج كافة القوافل بحلول العاشر من الشهر ذاته.

وتشدد القوانين السعودية على أن تأشيرة السياحة لا تمنح صاحبها الحق في أداء الحج، وأن الجهات الأمنية ستنتشر بكثافة في المنافذ والمشاعر المقدسة لضبط المخالفين.