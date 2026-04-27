واشنطن ترصد 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قائد ميليشيا "أنصار الله الأوفياء" في العراق

أربيل (كوردستان24)- أعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لخدمة الأمن الدبلوماسي في وزارة الخارجية الأمريكية، عن رصد مكافأة مالية ضخمة تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار أمريكي، مقابل الإدلاء بأي معلومات تؤدي إلى تحديد مكان أو إيقاف القيادي الميليشياوي "حيدر مزهر معلك الساعدي".

وأوضح الملصق الأمني الصادر عن الخارجية الأمريكية أن "الساعدي"، الذي يُعرف أيضاً باسم "حيدر الغراوي"، يشغل منصب القائد والأمين العام لميليشيا "حركة أنصار الله الأوفياء" (HAAA)، واصفاً إياها بأنها جماعة إرهابية متحالفة مع إيران وتنشط داخل الأراضي العراقية.

وتتهم واشنطن الميليشيا التي يقودها "الساعدي" بالتورط في سلسلة من الهجمات الخطيرة التي استهدفت منشآت دبلوماسية أمريكية، إلى جانب هجمات طالت قواعد عسكرية وأفراداً من القوات الأمريكية في كل من العراق، وسوريا، والأردن. وأكدت السلطات الأمريكية أن تلك الهجمات أسفرت عن مقتل عسكريين أمريكيين، فضلاً عن تورط الميليشيا في عمليات أدت إلى مقتل مدنيين عراقيين.

ووجّهت الخارجية الأمريكية نداءً عاجلاً طالبت فيه بالمساعدة لإيقاف هذا "الإرهابي"، داعيةً كل من يمتلك معلومات حول "الساعدي" إلى التواصل معها بسرية تامة.