تحالف المجتمع المدني الكوردي يختتم أسبوع الصحافة الكوردية باحتفالية كبيرة في العاصمة النمساوية فيينا

أربيل (كوردستان24)- في احتفالية حاشدة جمعت بين الفكر والأدب والفن، اختتم تحالف المجتمع المدني الكوردي فعاليات "أسبوع الصحافة الكوردية" بالعاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة واسعة من المثقفين والفنانين والناشطين، وبحضور مميز لشخصيات نمساوية وعربية، مما عكس الانفتاح الثقافي للإعلام الكوردي وحضوره المتنامي في القارة الأوروبية.

تولت منظمة المرأة الكوردية النمساوية (فرع التحالف في فيينا) تنظيم الفعالية الختامية، بإشراف مباشر من نائبة المنسق العام للتحالف، الأستاذة سوسن ديكو، وعضو مكتب العلاقات السيد عبد الرحمن وانلي. وجاءت محطة فيينا لتتوج سلسلة أنشطة انطلقت من مدينة دوسلدورف الألمانية في 14 نيسان، ومرت بمدينة قامشلو في 22 نيسان، لتؤكد وحدة الفضاء الإعلامي والثقافي الكوردي وتجاوزه للحدود الجغرافية بين الداخل والمهجر.

افتُتحت الفعالية بكلمة للأستاذة سوسن ديكو، تناولت فيها المسار التاريخي للصحافة الكوردية كدرع لحماية الهوية واللغة، ودورها الراهن في نقل الحقيقة ومواكبة التحولات، داعية إلى بناء إعلام أكثر مهنية واستقلالية والاستثمار في الطاقات الشابة. كما قدم الإعلامي بيرادوست عزيزي قراءة تحليلية لواقع المهنة في عصر التحول الرقمي، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أخلاقيات العمل الصحفي.

من جانبه، استعرض الكاتب والشاعر طارق حامدي بدايات ولادة أول جريدة كوردية وما شكلته من تحول مفصلي في الوعي القومي، مؤكداً على دور الكلمة المكتوبة في صون الذاكرة الجماعية عبر الأجيال.

شهد الحفل جانباً وجدانياً من خلال كلمة الشاعرة وهيبة عيسى حول العلاقة بين الكلمة والهوية، إضافة إلى فقرة أدبية قدمها الكاتب جان باببير بعنوان "ذاكرة الحبر.. وروح الكلمة". كما تجسد التراث الكوردي في عرض حي لفرقة (كوما آرفين) التي قدمت رقصات "الدبكة" الشعبية بإشراف جاسر بافي آريان وجان إبراهيم ومونا طاهر، فيما أضفى الفنان منتصر صالح لمسة جمالية على الأمسية بعزف موسيقي حي تفاعل معه الحضور.

وفي وقفة تقديرية، كرم التحالف عدداً من الشخصيات البارزة لدورهم في دعم مسيرة الإعلام والثقافة الكوردية، شملت كلاً من:

البروفيسور الدكتور توماس فينتسل (تقديراً لدعمه الأكاديمي والإنساني).

الإعلامي بيرادوست عزيزي.

الأديبة وهيبة عيسى.

الفنان جان إبراهيم.

وأجمع المشاركون في ختام الاحتفالية على أن هذا النشاط ليس مجرد نهاية لأسبوع احتفالي، بل هو انطلاقة لمرحلة جديدة من العمل الإعلامي المنظم والمبني على التعاون والتطوير، مؤكدين أن الإعلام الكوردي يمثل قوة فاعلة في بناء الوعي والدفاع عن الحقيقة والمساهمة في صياغة مستقبل أكثر عدالة وتوازناً.