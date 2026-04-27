تكليف فلاح حسن برئاسة المفوضية العليا لإحياء قلعة أربيل

أربيل (كوردستان24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 27 نيسان 2026، قراراً يقضي بتكليف فلاح حسن بمهام رئاسة المفوضية العليا لإحياء قلعة أربيل بالوكالة.

وكان فلاح حسن قد شغل هذا المنصب سابقاً بالوكالة، إلى جانب مهامه الحالية كرئيس لدائرة المنظمات غير الحكومية في حكومة إقليم كوردستان.

ويأتي قرار إعادة تكليفه في هذا المنصب الاستراتيجي لضمان استمرارية وتطوير مشاريع الإعمار والصيانة داخل القلعة.

يهدف هذا القرار إلى تسريع وتيرة العمل في مشاريع ترميم القلعة التاريخية وتأهيلها لتكون وجهة سياحية عالمية رائدة.

وتسعى حكومة الإقليم من خلال المفوضية العليا إلى إحياء كافة المعالم الأثرية داخل القلعة، بما يضمن الحفاظ على طابعها المعماري الفريد وجذب المزيد من السياح المحليين والأجانب.

وتُعد قلعة أربيل واحدة من أقدم المواقع الأثرية المأهولة بالسكان في العالم، وقد اكتسبت أهمية دولية كبرى بعد إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة "اليونسكو" عام 2014.

وشهدت القلعة في الآونة الأخيرة حملات ترميم واسعة شملت المسجد والحمام التاريخي والمنازل التراثية، ضمن رؤية حكومية تهدف إلى تحويل المواقع الأثرية إلى روافد اقتصادية وثقافية للإقليم.