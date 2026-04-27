من هو علي الزيدي المرشح لمنصب رئيس الوزراء العراقي المقبل؟

أربيل (كوردستان 24)- أعلن النائب في البرلمان العراقي، حسين العنكوشي، عن توصل القوى السياسية المعنية إلى اتفاق نهائي يقضي بحسم هوية مرشح رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة، مؤكداً اختيار الشخصية الأكاديمية والاقتصادية علي الزيدي لهذا المنصب.

وأوضح العنكوشي، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن اختيار الزيدي جاء بعد نيله ثقة الأغلبية المطلقة داخل أروقة القرار السياسي، مشيراً إلى أن الاجتماع الأخير لقادة الكتل شهد عملية تصويت حسمت الجدل الدائر حول المنصب.

السيرة الذاتية لـ علي فالح كاظم الزيدي

أولاً: الملخص القيادي

يُعدّ علي فالح كاظم الزيدي شخصية قيادية عراقية تمتلك رصيداً متنوعاً من الخبرة القانونية والمالية والتنفيذية، مع حضور بارز في إدارة المؤسسات الاقتصادية والتعليمية والطبية. وقد مكنته خلفيته الأكاديمية والمهنية من بناء رؤية وطنية شاملة ترتكز على تعزيز مؤسسات الدولة، وتنمية الاقتصاد، وتطوير التعليم، وتمكين الإنسان العراقي.

يمثل الزيدي نموذجاً لقيادة وطنية تجمع بين الخبرة العملية والرؤية المستقبلية، وتؤمن بأن بناء العراق لا يتحقق بالشعارات، بل عبر مؤسسات قوية، واقتصاد منتج، وتعليم حديث، وحوار وطني جامع، وشراكات دولية فاعلة.

ثانياً: المعلومات الشخصية

الاسم: علي فالح كاظم الزيدي

الجنسية: عراقي

الصفة العامة: شخصية قانونية ومالية واستثمارية وتعليمية ذات حضور وطني

التوجه القيادي: بناء الدولة، الإصلاح المؤسسي، التنمية الاقتصادية، وتمكين الشباب

ثالثاً: التحصيل الدراسي

بكالوريوس قانون

بكالوريوس مالية ومصرفية

ماجستير مالية ومصرفية

يجمع هذا المسار الأكاديمي بين الفهم القانوني العميق والإدراك المالي المتخصص، بما يؤهل للتعامل مع ملفات الحوكمة، التشريع، الاستثمار، الإدارة المالية، والتنمية الاقتصادية من منظور متكامل.

رابعاً: الخبرات والمناصب القيادية

1. رئيس مجلس إدارة مصرف الجنوب سابقاً تولى علي فالح كاظم الزيدي رئاسة مجلس إدارة مصرف الجنوب لعدة سنوات، حيث اكتسب خبرة واسعة في الإدارة المصرفية، والحوكمة المالية، ومتابعة السياسات الائتمانية والاستثمارية، وإدارة المخاطر، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.

وقد شكل هذا الدور محطة مهمة في فهمه العميق لأهمية إصلاح النظام المالي والمصرفي بوصفه ركيزة أساسية لأي مشروع وطني للتنمية والاستقرار الاقتصادي.

2. رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة حالياً يشغل الزيدي حالياً منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة، وهي شركة تمتلك وتدير مجموعة من الشركات ذات الأنشطة المتعددة.

ومن خلال هذا الموقع، أسهم في ترسيخ مفهوم الاستثمار متعدد القطاعات، وتنمية بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص الوطني، وبناء كيانات اقتصادية قادرة على المساهمة في خلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو المستدام.

3. رئيس مجلس إدارة جامعة الشعب يتولى علي فالح الزيدي رئاسة مجلس إدارة جامعة الشعب، حيث يرتبط دوره برؤية أوسع لتطوير التعليم العالي وربط مخرجاته باحتياجات الدولة وسوق العمل.

ويؤمن بأن التعليم ليس قطاعاً خدمياً فحسب، بل هو العمود الفقري لبناء الدولة الحديثة، وإعداد القيادات الشابة، وتأسيس اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا.

4. رئيس مجلس إدارة معهد عشتار الطبي يشغل كذلك منصب رئيس مجلس إدارة معهد عشتار الطبي، بما يعكس اهتمامه بتطوير التعليم الصحي والطبي ورفع مستوى الكفاءات المهنية في القطاعات المرتبطة بصحة الإنسان وخدمة المجتمع.

ويمثل هذا الدور امتداداً لرؤيته في بناء منظومة تنموية متكاملة تبدأ من التعليم وتنتهي بخدمة المواطن ورفع جودة الحياة.

5. عضو نقابة المحامين العراقيين بصفته عضواً في نقابة المحامين العراقيين، يمتلك الزيدي ارتباطاً مهنياً بالمجال القانوني، وبقضايا سيادة القانون، والعدالة، والتنظيم المؤسسي، وحماية الحقوق.

وتعزز هذه الخلفية القانونية قدرته على قراءة تحديات الدولة من زاوية تشريعية ومؤسساتية، وليس من زاوية إدارية أو اقتصادية فقط.