مدير «العراق مول» يتهم وزارة الكهرباء وهيئة الاستثمار بعرقلة العمل لطلب "رشاوي غير مباشرة"

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أربيل (كوردستان24)- اتهم المدير التنفيذي لمشروع "العراق مول"، حسن اللامي، جهات حكومية عراقية، متمثلة بوزارة الكهرباء وهيئة الاستثمار، بالوقوف وراء وضع عراقيل ومضايقات مستمرة أمام المشروع، بهدف محاولة الحصول على "رشاوي بطرق غير مباشرة".

وأوضح اللامي، خلال مؤتمر صحفي عقده لتسليط الضوء على المعوقات التي تواجه إدارة المول، أن هذا المشروع الذي يمثل أحد أضخم المشاريع الاستثمارية والترفيهية في العراق يواجه ضغوطات إدارية وفنية مستمرة تعيق تشغيله وتقدمه بالشكل المطلوب.

وبين المدير التنفيذي أن العراقيل تتركز بشكل أساسي في ملف التجهيز بالطاقة الكهربائية من وزارة الكهرباء، إلى جانب الإجراءات المعقدة والمماطلة من قبل هيئة الاستثمار، مؤكداً أن هذه المعوقات المفتعلة تهدف في جوهرها إلى دفع إدارة المشروع لتقديم تنازلات أو دفع رشاوي بطرق ملتفة وغير مباشرة لتسهيل المعاملات وإنجاز المتطلبات الرسمية للمشروع.

ودعا اللامي الجهات الرقابية والجهات الحكومية العليا، وعلى رأسها رئيس الوزراء، إلى التدخل الفوري لوضع حد لهذه الممارسات التي تبتز المستثمرين وتعرقل المشاريع الحيوية، مشدداً على أن استمرار مثل هذه المضايقات والبيروقراطية الممنهجة يهدد بتدمير بيئة الاستثمار في العراق وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج.

يُذكر أن مشروع "العراق مول" يُصنف كأحد أكبر المجمعات التجارية والترفيهية في البلاد، ويعول عليه لتنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير آلاف فرص العمل للشباب، إلا أن تحديات البنية التحتية والمعاملات الإدارية باتت تشكل عقبة رئيسية أمام استمرار عمل المشاريع الاستثمارية الكبرى في العراق.