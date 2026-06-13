أربيل تحتفي باليوم العالمي للموسيقى.. معهد فرنسا ينظم أمسية فنية بحضور رسمي ودبلوماسي

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أربيل (كوردستان24)- أقام المعهد الفرنسي في أربيل، مساء اليوم السبت 13 حزيران 2026، حفلاً موسيقياً خاصاً بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، بحضور محافظ أربيل أوميد خوشناو، والقنصل العام الفرنسي في أربيل يان براهيم، ومدير عام الثقافة والفنون في أربيل سيروان عثمان، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين وممثلي المؤسسات الثقافية والفنانين والمهتمين بالموسيقى.

وشهدت الأمسية تقديم مجموعة متنوعة من المقطوعات الموسيقية والأغاني التي نالت استحسان الحضور، وأسهمت في خلق أجواء فنية وثقافية مميزة.

ويهدف الحفل إلى دعم الفنون والموسيقى وتعزيز التبادل الثقافي، فضلاً عن توفير مساحة مشتركة تجمع الفنانين والجمهور في إطار من الإبداع والتواصل الثقافي.

ويُعد اليوم العالمي للموسيقى من أبرز المناسبات الثقافية العالمية، إذ يُحتفى به سنوياً في العديد من الدول من خلال فعاليات فنية وموسيقية متنوعة تسلط الضوء على أهمية الموسيقى ودورها في تعزيز التقارب بين الشعوب.



