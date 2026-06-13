برئاسة الرئيس بارزاني.. الديمقراطي الكوردستاني يؤكد التمسك بالحوار لمعالجة أزمات الإقليم والعراق

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أربيل (كوردستان24)- عقدت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم السبت 13 حزيران 2026، اجتماعاً موسعاً بإشراف الرئيس مسعود بارزاني، وبحضور نائبي الرئيس وأعضاء اللجنة المركزية ومسؤولي الفروع، لمناقشة المستجدات السياسية والأوضاع العامة في العراق وإقليم كوردستان، إلى جانب عدد من الملفات التنظيمية والحزبية.

وناقش المجتمعون تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وانعكاساتها على العراق وإقليم كوردستان، مؤكدين أن الإقليم، رغم عدم مشاركته في النزاع، تعرض لخسائر بشرية ومادية نتيجة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي استمرت حتى بعد توقف العمليات القتالية، فضلاً عن تأثيراتها على الحركة التجارية وقطاع الطاقة.

وأشار الاجتماع إلى أن استهداف الشركات النفطية ألحق أضراراً بالبنية التحتية للطاقة وأدى إلى توقف إنتاج النفط، ما تسبب بخسائر اقتصادية كبيرة للإقليم والعراق، مجدداً التأكيد على أن الحوار والتفاهم يمثلان الطريق الأمثل لمعالجة الأزمات وتجنيب المنطقة مزيداً من التوتر.

وفي ما يتعلق بالعلاقات مع الحكومة الاتحادية، شددت اللجنة المركزية على التزام الحزب بمعالجة الملفات العالقة ضمن إطار الدستور العراقي، ولا سيما ما يتعلق بالموازنة العامة والمستحقات المالية ورواتب موظفي الإقليم، مؤكدة استمرار نهج الحوار والتنسيق مع بغداد.

كما أعلن الاجتماع دعمه لتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة برئاسة علي زيدي، ومواصلة التعاون لتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع قوى الإطار التنسيقي، وتطبيق الاستحقاقات الدستورية وضمان إرسال المستحقات المالية ورواتب الموظفين في مواعيدها، إلى جانب دعم جهود مكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة.

وفي محور آخر، ثمنت اللجنة المركزية مبادرة الرئيس مسعود بارزاني التي أطلقها خلال عيد الأضحى، ووصفتها بأنها خطوة مهمة لنقل الخلافات السياسية من ساحات التوتر الإعلامي إلى طاولة الحوار، مشيرة إلى أن لجنة من الهيئة العاملة للمكتب السياسي باشرت سلسلة لقاءات واتصالات مع مختلف الأطراف السياسية بهدف إيجاد حلول للأزمة السياسية في الإقليم.

وأكد الاجتماع دعمه لجهود رئيس إقليم كوردستان ورئيس حكومة الإقليم في معالجة الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية، خاصة ما يتعلق بالمستحقات المالية ورواتب الموظفين، داعياً إلى مواصلة هذه المساعي بما يخدم المصالح العليا للمواطنين.

وعلى الصعيد التنظيمي، ناقشت اللجنة المركزية واقع الحزب وخططه المستقبلية استناداً إلى دراسة أعدتها لجنة مختصة وفق النظام الداخلي ومتطلبات المرحلة الحالية، مؤكدة أن نتائج الدراسة ستشكل خارطة طريق لعمل الحزب خلال المرحلة المقبلة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تعزيز الاستقرار السياسي، وحل مشكلات المواطنين، وتفعيل العملية السياسية، وتطوير العلاقات مع الحكومة الاتحادية ومختلف القوى السياسية العراقية، بما يخدم مصالح العراق وإقليم كوردستان.