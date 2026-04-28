عشرات الاعتقالات في تركيا قبيل احتفالات الأول من أيار/مايو

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أوقفت السلطات التركية نحو 40 شخصا في اسطنبول الثلاثاء، من بينهم صحافيون ونقابيون وشخصيات معارضة، وذلك عشية يوم العمال العالمي في الأول من أيار/مايو، الذي تفرض الشرطة إجراءات أمنية مشدّدة خلاله.

وأفادت نيابة إسطنبول العامة الصحافيين بأن أوامر توقيف وتفتيش صدرت بحقّ 62 شخصا، 46 منهم "مرشحون لتنفيذ هجمات"، مشيرة إلى أن 39 من بين الـ46 أوقفوا في إسطنبول وكوجالي.

من جهتها، ذكرت منظمة "إم إل إس إيه" التركية المعنية بحرية الصحافة والقانون أن الشرطة نفّذت مداهمات استهدفت منزل محام ومقار صحف معارضة هي "أوزغور جيليك" و"يني ديموقراسي".

وبحسب المحامي سرهت آلان الذي فُتّش منزله، فقد "قُدّمت له وثائق توقيف تتعلق بـ46 شخصا"، وفق بيان صادر عن المنظمة.

وقالت "نظرا إلى كون هذه القضية خاضعة للسرية لـ24 ساعة، فُرضت قيود على حقّ الوصول إلى المحامين"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وفي هذا الإطار، ندّد حزب "الديموقراطية والمساواة للشعوب" المؤيد للكورد، وهو ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي، بما وصفه بـ"عمليات تستهدف اليسار والاشتراكيين" إضافة إلى المنظمات الطالبية قبيل الأول من أيار/مايو.

وقال الحزب في بيان "جرى توقيف عدد كبير من الرفاق"، مضيفا أن هذه الإجراءات تهدف إلى "تقليص مساحة العمل السياسي الديموقراطي"، ومحذّرا من أنها "ستُعمّق التوترات الاجتماعية".

ويشهد الأول من أيار/مايو الذي يتم خلاله إحياد عيد العمّال والطبقة العاملة، انتشارا أمنيا كثيفا في تركيا كل عام، حيث تُغلِق السلطات منطقة واسعة في وسط إسطنبول حول ساحة تقسيم اعتبارا من مساء اليوم السابق.

وفي العام الماضي، انتقلت الاحتجاجات إلى منطقة كاديكوي في المدينة، وأسفرت عن توقيف أكثر من 400 شخص.