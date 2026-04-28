القوات الأميركية تعترض سفينة يُشتبه في توجهها إلى ميناء إيراني

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الأميركي أن قوات مشاة البحرية اعترضت الثلاثاء سفينة تجارية في بحر العرب للاشتباه في محاولتها انتهاك الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية.

وأفادت القيادة المركزية الأميركية، المسؤولة عن القوات الأميركية في الشرق الأوسط، في منشور عبر منصة اكس، بأنّ القوات الأميركية أفرجت عن السفينة "بلو ستار 3" بعد تفتيشها والتأكد من أن رحلتها لن تشمل التوقف في أي ميناء إيراني.

وأضافت القيادة العسكرية "تواصل القوات الأميركية عملياتها وفرض الحصار في كل أنحاء الشرق الأوسط. وحتى الآن، تم تغيير مسار 39 سفينة لضمان الامتثال" للإجراءات المفروضة.

وأُرفق المنشور بمقطع فيديو يُظهر مروحية تحوم فوق السفينة بينما يقوم جنود المارينز بإنزال بالحبال إلى حاويات الشحن المكدسة على سطحها.

وأغلقت القوات الإيرانية مضيق هرمز الحيوي بعد بدء الحملة الجوية الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير.

وأعلنت الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية بعد فشل محادثات السلام في باكستان في تحقيق أي تقدم، وبدأت بتنفيذه في 13 نيسان/أبريل.