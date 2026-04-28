"صديق البيئة".. مشروع استراتيجي لإدراج الثقافة البيئية في مناهج كوردستان التعليمية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التربية في إقليم كوردستان عن إعداد مسودة مشروع استراتيجي يحمل اسم "صديق البيئة"، يهدف إلى دمج مفاهيم حماية البيئة ضمن المناهج الدراسية الرسمية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الوعي البيئي لدى الأجيال الناشئة.

وأكد المدير العام لديوان وزارة التربية، رگەز رشيد، في تصريحات صحفية، أن الوزارة عقدت سلسلة اجتماعات تداولية مع وزارات الزراعة، والبلديات، والثقافة، وهيئة البيئة، لمناقشة المسودة وإثراء محتواها بالملاحظات الفنية، تمهيداً لتحويلها إلى مشروع متكامل يُرفع لرئاسة مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

من جهته، كشف المتحدث باسم هيئة البيئة، سَنعان عبد الله، عن منح الجهات ذات العلاقة مهلة أسبوع لتقديم مقترحاتها النهائية>

مشيراً إلى أن المشروع يمثل برنامجاً تعليمياً وتوعوياً شاملاً يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وصولاً إلى الصف الثاني عشر (الإعدادي).

وأوضح أن البرنامج يتضمن مراحل متعددة تهدف إلى بناء علاقة مستدامة بين الطالب والبيئة، مع تخصيص ميزانية مستقلة لتنفيذه فور إقراره.

وكانت الوزارة قد استعرضت أمس الاثنين تفاصيل المشروع تحت شعار "صديق البيئة.. لبيئة أجمل"، واصفة إياه بـ "خارطة الطريق" التي ستنقل ملف حماية البيئة إلى صلب العملية التعليمية في كافة المؤسسات الدراسية بالإقليم.