رفع مخلفات حربية من ناحية "سيتك" بعد بلاغ من أحد المواطنين في السليمانية

أربيل (كوردستان24)- إثر تلقي بلاغ من أحد المواطنين عبر الخط الساخن (182) بوجود أجسام مشبوهة في قرية "هومراخ" التابعة لناحية "سيتك"، توجهت فرق التخلص من المتفجرات التابعة للمديرية العامة لشؤون الألغام في السليمانية إلى الموقع صباح اليوم الثلاثاء (28 نيسان 2026).

وبحضور فريق ضمان الجودة الخارجي، قامت الفرق المختصة بالكشف على الموقع والتعامل مع المخلفات الحربية وتأمينها، ومن ثم نقلها إلى مكان آمن ومخصص تمهيداً لإتلافها في وقت لاحق.

وأوضحت المديرية أن المخلفات التي تم العثور عليها شملت، قذيفة هاون عيار (82 ملم)، وقذيفة هاون عيار (60 ملم).

وفي هذا السياق، تدعو المديرية العامة لشؤون الألغام المواطنين الكرام إلى التعاون والإبلاغ عن أي ألغام أو مخلفات حربية أو أجسام غريبة عبر الاتصال بالخط الساخن (182) المتاح مجاناً، لضمان استجابة الفرق المختصة والحفاظ على سلامة الجميع.