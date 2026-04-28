ترامب يهاجم المستشار الألماني بشدة: ميرتس لا يدرك خطر "النووي الإيراني"

أربيل (كوردستان 24)- فجّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أزمة دبلوماسية جديدة مع برلين، عقب هجوم لاذع شنه على المستشار الألماني فريدريش ميرتس، متهماً إياه بـ "الجهل التام" بمخاطر الطموحات النووية الإيرانية وتداعياتها على الأمن العالمي.

وفي تدوينة عبر منصته "تروث سوشيال" (Truth Social)، انتقد ترامب موقف ميرتس حيال ملف طهران، قائلاً: "المستشار الألماني يتوهم أن امتلاك إيران للسلاح النووي أمر اعتيادي؛ هو لا يدرك أبداً خطورة ما يتحدث عنه".

وحذر ترامب من أن تمكين طهران من التكنولوجيا النووية العسكرية سيجعل العالم "رهينة" بيدها.

مؤكداً أنه بصدد تنفيذ سياسات "حاسمة" كان يجب على القادة السابقين والمجتمع الدولي اتخاذها منذ عقود.

ولم يقتصر هجوم الرئيس الأمريكي على الملف النووي، بل امتد ليشمل الأداء السياسي والاقتصادي للمستشار الألماني، حيث ربط ترامب بين ما وصفه بـ "ضعف القيادة" وحالة الركود التي تعاني منها ألمانيا.

معلقاً بتهكم: "لا غرابة في أن ألمانيا تمر بأسوأ حالاتها اقتصادياً وفي مختلف القطاعات الأخرى".

ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تعكس شرخاً كبيراً في المواقف بين الحليفين التقليديين، واشنطن وبرلين، سيما مع تبني إدارة ترامب نهجاً متشدداً ومنفرداً في التعامل مع الملف الإيراني، وسط توترات متصاعدة تشهدها منطقة الشرق الأوسط.