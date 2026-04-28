لأول مرة في كوردستان والعراق.. تسجيل "صقر شيكرا" كنوع جديد من الطيور المهاجرة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن مصور الطيور البرية في إقليم كوردستان، صابر دري، اليوم الثلاثاء 28 نيسان 2026، عن اكتشاف وتسجيل طائر "شيكرا" (Shikra)، الذي يحمل الاسم العلمي (Accipiter badius)، لأول مرة على مستوى الإقليم والعراق، ليضاف رسمياً إلى قائمة التنوع البيولوجي في المنطقة.

تفاصيل الاكتشاف

وأوضح المصور صابر دري في تصريح خاص لموقع "كوردستان 24"، أنه اعتقد في البداية أن الطائر هو "الباشق الأوراسي" نظراً للتشابه الكبير بينهما، حيث لا يمكن التفريق بين النوعين إلا من خلال لون العين وبعض التفاصيل الدقيقة الأخرى. وأضاف دري: "بعد التقاط الصور واستشارة الدكتور كورش آرارات (خبير التنوع البيولوجي) وأحد الخبراء الإيطاليين، تم التأكيد رسمياً أن الطائر هو من نوع 'شيكرا'. وتجري حالياً الجهود لإضافة هذا الطائر إلى قائمة الطيور الوطنية في كوردستان والعراق عبر منظمة الأمم المتحدة".

الخصائص العلمية لطائر شيكرا:

الفصيلة: ينتمي إلى فصيلة (Accipitridae) التي تضم الصقور والنسور.

الحجم: يتراوح طوله بين 26 إلى 30 سم، بينما يصل امتداد جناحيه إلى 60 سم.

المظهر: يمتاز بعينين باللون الأحمر أو البرتقالي الساطع.

الموطن الأصلي: ينتشر في المناطق الحارة من قارة آسيا (مثل الهند وباكستان) وأجزاء من أفريقيا.

السلوك والقدرات:

الصيد: يُعد من الطيور الجارحة السريعة والنشيطة جداً؛ حيث يعتمد في الغابات الكثيفة على تكتيك "الهجوم المفاجئ" (Surprise attack).

الغذاء: يتغذى على الطيور الصغيرة، الأفاعي، السحالي، الفئران، والحشرات.

التكاثر: يعشش فوق الأشجار العالية، وتضع الأنثى من 3 إلى 5 بيضات، ويتشارك الأبوان في حمايتها.

العمر: يعيش في بيئته البرية لفترة تتراوح ما بين 10 إلى 15 عاماً.

يمثل هذا الاكتشاف إضافة هامة للباحثين في مجال البيئة، ويؤكد على غنى التنوع البيئي في جبال وسهول إقليم كوردستان، مما يفتح آفاقاً جديدة لدراسة حركة الطيور المهاجرة في المنطقة.