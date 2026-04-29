إصابة شخص بحادث سير بعد اصطدام مركبته بنقطة تفتيش في كفري

أربيل (كوردستان24)- أفادت مديرية مرور كرميان، اليوم الأربعاء، بإصابة شخص إثر حادث سير وقع بعد اصطدام مركبته بنقطة تفتيش تابعة لقوات الأسايش.

وذكرت المديرية في بيان، أن سيارة من نوع "تويوتا كامري" كانت متجهة من قضاء رزكاري نحو قضاء كفري، قبل أن تصطدم بنقطة تفتيش، ما أسفر عن إصابة سائقها، وهو من مواليد عام 1992.

وأضافت أن المصاب نُقل إلى مستشفى الشهيد هه‌ژار للطوارئ في كلار لتلقي العلاج.

وأشارت إلى أن الحادث تسبب أيضاً بأضرار مادية كبيرة في المركبة وموقع الحادث، فيما باشرت فرق المرور تحقيقاً لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.