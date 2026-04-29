طقس العراق.. أمطار رعدية وغبار وارتفاع بالحرارة بدءاً من الغد

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، متوقعةً موجة من الأمطار الرعدية وتصاعداً للغبار، ترافقها تذبذبات في درجات الحرارة نحو الارتفاع.

وذكر بيان للهيئة، أن طقس يوم غد الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، بينما سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الشمالية والجنوبية، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً في الأقسام الشمالية.

وأوضح البيان أن درجات الحرارة العظمى ستسجل تفاوتاً بين المحافظات، حيث ستبلغ في بغداد والأنبار وكربلاء 31 درجة مئوية، فيما تسجل البصرة وذي قار أعلى المعدلات بـ 34 درجة، وتكون السليمانية الأقل بـ 24 درجة مئوية.

وأشار التقرير الجوي إلى أن يوم الجمعة سيشهد طقساً غائماً جزئياً مع زخات مطر رعدية متفرقة، تشتد لتكون غزيرة في الأقسام الغربية من البلاد، مع نشاط للرياح الجنوبية الشرقية المسببة لتصاعد الغبار.

أما يوم السبت، فمن المتوقع استمرار تساقط الأمطار الرعدية في مناطق متفرقة، خاصة في المنطقة الوسطى، مع نشاط للرياح الشرقية التي قد تؤدي إلى تصاعد الغبار المحلي، وسط استقرار نسبي في درجات الحرارة بالمناطق الوسطى والشمالية وارتفاعها قليلاً في الجنوب.

وتوقعت الهيئة أن ينحسر المنخفض الجوي تدريجياً يوم الأحد المقبل، ليكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في عموم البلاد، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بفارق عدة درجات عن الأيام السابقة.