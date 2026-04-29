ترامب يوجه بالاستعداد لفرض "حصار طويل" على موانئ إيران لتقويض برنامجها النووي

أربيل (كوردستان24)- كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر توجيهات لمسؤولي الأمن القومي للتحضير لفرض حصار بحري طويل الأمد على الموانئ الإيرانية، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تصعيد الضغوط على طهران بشأن ملفها النووي.

ووفقاً للتقرير، يتبنى ترامب قناعة مفادها أن إيران لا تتفاوض بـ "حسن نية"، ويسعى من خلال هذا التحرك إلى إرغامها على تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة تصل إلى 20 عاماً، مع القبول بفرض قيود صارمة ومشددة في مراحل لاحقة.

وفي رسالة تحذيرية واضحة، نشر ترامب عبر منصته "تروث سوشال" قائلاً: "من الأفضل لهم أن يتصرفوا بذكاء قريباً!".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين أن ترامب ناقش خيارات التعامل مع الأزمة الإيرانية خلال اجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، حيث اعتبر أن خياري "استئناف القصف الجوي" أو "الانسحاب الكامل من الحرب" يحملان مخاطر استراتيجية كبيرة.

وبناءً على ذلك، استقر التوجه نحو خيار بديل يعتمد على تكليف سلاح البحرية الأميركي بممارسة ضغوط مكثفة على صادرات النفط الإيرانية بهدف تقليصها تدريجياً. وتعتمد هذه الاستراتيجية على تشديد الخناق الاقتصادي وحرمان طهران من عائداتها المالية الأساسية، وصولاً إلى إجبارها على الانصياع للشروط التي تضعها واشنطن.