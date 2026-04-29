القنصل العام الصيني يزور "كوردستان 24" ويشيد بمهنيتها وتوازنها الإعلامي

أربيل (كوردستان24)- قام القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في إقليم كوردستان، ليو جون، اليوم الأربعاء 29 نيسان 2026، بزيارة لمقر مؤسسة "كوردستان 24" الإعلامية، حيث كان في استقباله المدير العام الجديد للمؤسسة.

إشادة بالمهنية والمصداقية

وخلال اللقاء، أعرب القنصل الصيني عن سعادته بهذه الزيارة، مقدماً تهانيه للمدير العام الجديد بمناسبة تسلمه مهام عمله، ومتمنياً له النجاح والتوفيق.

ووصف ليو جون مؤسسة "كوردستان 24" بأنها وسيلة إعلامية "تحظى بمصداقية عالية"، مؤكداً أن القنصلية تتابع باهتمام كبير ما تقدمه المؤسسة من محتوى وتغطيات إخبارية.

تعاون مثمر وتبادل خبرات

وسلط القنصل العام الضوء على الموقع الإلكتروني لـ "كوردستان 24" كمنصة هامة لنشر المقالات والتحليلات، ومن ضمنها مقالاته الخاصة، واصفاً مستوى التنسيق بين القنصلية الصينية والمؤسسة بأنه "نموذجي وعالٍ". وأشار ليو جون إلى الرحلات السابقة لفرق "كوردستان 24" إلى الصين للاطلاع على الثقافة الصينية وتبادل الخبرات الإعلامية، معبراً عن تقديره للأعمال الإعلامية التي أعدتها المؤسسة حول الصين، ومؤكداً السعي لتوسيع آفاق هذا التعاون في المستقبل.

التزام بالثوابت المهنية

وأعرب القنصل الصيني عن شكره للسياسة التحريرية لمؤسسة "كوردستان 24" لالتزامها بالحياد والموضوعية والتمسك بالثوابت المهنية فيما يخص القضايا المتعلقة ببلاده، مثمناً ابتعادها عن نهج بعض وسائل الإعلام الأجنبية التي وصفها بأنها تنتهج "التضليل" في تغطياتها لملفات المنطقة والعالم.

مقابلة خاصة مرتقبة

وكشف اللقاء عن إجراء مقابلة خاصة وحصرية مع القنصل العام الصيني، ستبثها شاشة "كوردستان 24" يوم الجمعة المقبل. ومن المقرر أن تتناول المقابلة عدة محاور هامة، أبرزها: العلاقات التجارية بين الإقليم والصين، استراتيجية بكين في المنطقة، الصراعات والتغييرات السياسية الراهنة، ورؤية الدولة الصينية للقضية الكوردية.

من جانبه، رحب المدير العام لمؤسسة "كوردستان 24" بزيارة القنصل الصيني، معرباً عن شكره وتقديره لهذه اللفتة، ومؤكداً جاهزية المؤسسة لتعزيز التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات الإعلامية والثقافية.