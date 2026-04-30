الزيدي يزور أربيل السبت لبحث عودة الديمقراطي الكوردستاني للعملية السياسية

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يصل رئيس الوزراء العراقي المكلف، علي الزيدي، إلى مدينة أربيل يوم السبت المقبل، لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع الرئيس مسعود بارزاني وكبار المسؤولين في إقليم كوردستان.

وأفادت معلومات حصلت عليها "كوردستان 24" بأن الزيدي، وعقب تكليفه رسمياً بتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة، أجرى سلسلة من اللقاءات المكثفة مع القوى السياسية الشيعية والسنية. وتأتي زيارته المرتقبة إلى أربيل في إطار جولته التفاوضية للتباحث مع القيادة الكوردية حول خارطة الطريق للمرحلة القادمة.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لزيارة الزيدي في إقناع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالعدول عن مقاطعته للبرلمان والحكومة والمشاركة الفاعلة في التشكيلة الوزارية القادمة. ويسعى رئيس الوزراء المكلف إلى تشكيل حكومة وطنية شاملة تضم كافة المكونات والقوى السياسية، لضمان استقرار دائم وإنهاء حالة الانسداد التي شهدتها العاصمة بغداد مؤخراً.

ومن المتوقع أن يستعرض علي الزيدي برنامجه الحكومي ورؤيته لآلية إدارة الدولة وتفكيك الأزمات العالقة أمام الرئيس بارزاني. وفي المقابل، أعد الحزب الديمقراطي الكوردستاني "حزمة مطالب ومخاوف" واضحة، سيطرحها للنقاش بوضوح كشروط أساسية لعودته إلى بغداد واستئناف نشاطه السياسي في المركز.

يُذكر أن علي الزيدي يُعرف بعلاقاته المتوازنة والجيدة مع مختلف الأطراف السياسية في العراق، وهو ما يُعتبر نقطة قوة لنجاح مهمته في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق يفضي لتشكيل حكومة كفاءات قادرة على مواجهة التحديات.