نيجيرفان بارزاني ومحمد بن زايد يبحثان سبل تعزيز الاستقرار وحماية المنطقة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس 30 نيسان 2026، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في العاصمة أبوظبي، حيث عقدا اجتماعاً موسعاً تناول العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية الحساسة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات مع جمهورية العراق وإقليم كوردستان، مؤكدين على أهمية تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات الحيوية بما يخدم المصالح المشتركة ويدفع بعجلة التنمية والازدهار للطرفين.

وشهد الاجتماع تبادلاً معمقاً لوجهات النظر حول آخر المستجدات في المنطقة، والتحديات الخطيرة التي تواجه الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وفي هذا الصدد، شدد نيجيرفان بارزاني والشيخ محمد بن زايد على ضرورة العمل المشترك وتكثيف التنسيق والتعاون لمواجهة التهديدات الراهنة والحفاظ على السلم والنأي بالمنطقة عن المخاطر والأزمات.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على استمرار التواصل والتشاور بما يخدم تطلعات الشعوب في العيش بأمان واستقرار.