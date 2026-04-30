ترامب يغير اسم "مضيق هرمز" إلى "مضيق ترامب" ويتوعد طهران بإنهاء "زمن اللين"

أربيل (كوردستان24)- في خطوة تعكس ذروة التصعيد بين واشنطن وطهران، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة عبر حسابه الرسمي في منصة "تروث سوشيال" (Truth Social)، أظهرت تغيير اسم مضيق هرمز الاستراتيجي إلى "مضيق ترامب"، مرفقاً إياها بتهديدات شديدة اللهجة للنظام الإيراني.

"انتهى زمن الرجل الطيب"

واستخدم ترامب الذكاء الاصطناعي لنشر صورة أخرى يظهر فيها وهو يحمل سلاحاً، مذيلة بعبارة: "انتهى زمن الرجل الطيب" (No more Mr. Nice Guy). وعلق ترامب على الصورة قائلاً: "إيران عاجزة عن تجميع شتاتها، إنهم لا يعرفون كيف يوقعون اتفاقاً غير نووي.. من الأفضل لهم أن يعودوا لرشدهم قريباً!".

وتأتي هذه التهديدات بعد قيام الرئيس الأمريكي بإلغاء زيارة الوفد التفاوضي لواشنطن التي كانت مقررة إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مؤكداً أن واشنطن "تمسك بكل الأوراق"، وأنه إذا أرادت إيران الحديث، فعليها أن تأتي صاغرة إلى الولايات المتحدة.

مفاوضات متعثرة

وكانت طهران قد قدمت مقترحاً يتضمن استعدادها لإعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع العقوبات الأمريكية عن موانئها وإنهاء الحرب، مع تأجيل مناقشة الملف النووي. إلا أن هذا العرض قوبل برفض قاطع من ترامب، ومن المتوقع أن يطرح البيت الأبيض شروطاً مضادة وأكثر قسوة خلال الأيام القليلة المقبلة.

زلزال في أسواق الطاقة

أدى هذا الانسداد السياسي والعسكري إلى حالة من الاضطراب العنيف في أسواق الطاقة العالمية؛ حيث قفزت أسعار النفط بشكل حاد، لتسجل الخام الأمريكي (WTI) ارتفاعاً بنسبة 2.82% ليصل إلى 107.87 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام "برنت" بنسبة 3% ليتجاوز حاجز 114.62 دولاراً.

وتفاقمت الأزمة في الأسواق العالمية عقب إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة انسحابها من منظمة "أوبك" (OPEC)، في خطوة مفاجئة زادت من المخاوف الدولية بشأن استقرار إمدادات النفط والغاز في ظل التوترات المتصاعدة في الممرات المائية الحيوية.