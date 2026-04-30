تسهيلات جديدة.. حجاج إقليم كوردستان سيتوجهون إلى السعودية جوا

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان، عن إلغاء خطة السفر البري لحجاج الإقليم المتوجهين إلى المملكة العربية السعودية، واستبدالها بالرحلات الجوية المباشرة عبر مطاري أربيل والسليمانية.

وأفادت معلومات حصلت عليها "كوردستان 24"، اليوم الخميس 30 نيسان 2026، بأن وزارة الأوقاف قررت تحويل رحلات الحجاج من البر إلى الجو. وكان من المقرر سابقاً أن يسلك الحجاج طريقاً برياً بالحافلات وصولاً إلى مدينة عرعر الحدودية ومن ثم التوجه جواً إلى جدة، إلا أن هذا القرار خضع للتعديل لتسهيل الإجراءات على الحجاج.

وعلمت "كوردستان 24" أن وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بشتيوان صادق، بذل جهوداً حثيثة لتجنيب الحجاج عناء السفر البري الطويل. وبموجب التعديل الجديد، سينطلق الحجاج مباشرة من مطاري أربيل والسليمانية نحو الديار المقدسة، مما ينهي تماماً خيار السفر بالحافلات الذي كان مقرراً في وقت سابق.

وأنهت وزارة الأوقاف مباحثاتها بهذا الشأن مع الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق، وبات الإعلان الرسمي عن القرار متوقعاً اليوم أو غداً. ويهدف هذا التغيير إلى ضمان راحة الحجاج وتوفير أفضل الخدمات الممكنة لهم، بعيداً عن مشقة السفر عبر الطرق البرية الوعرة.

ومن المقرر أن ينطلق أول فوج من حجاج إقليم كوردستان في السابع أو الثامن من شهر أيار/مايو المقبل من مطار أربيل الدولي. وتؤكد حكومة إقليم كوردستان، عبر وزارة الأوقاف، التزامها بتسخير كافة الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن وضمان أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.