بلدية دهوك تتوعد بإجراءات قانونية صارمة ضد العابثين بالمرافق العامة والحدائق

أربيل (كوردستان24)- أعلنت بلدية مدينة دهوك عن تشديد إجراءات الرقابة والملاحقة القانونية ضد الأشخاص الذين يقومون بتخريب وتشويه الممتلكات العامة في الحدائق والمتنزهات، مؤكدة رصد زيادة في أعمال التخريب المتعمدة لاسيما في المشاريع الجديدة.

ويُعد متنزه "سارهلدان" أحد أكبر وأحدث المشاريع الخضراء في مركز المحافظة، إلا أنه وبعد ستة أشهر فقط من افتتاحه، تعرضت ألعاب الأطفال والأجهزة الرياضية والأرضيات المطاطية فيه للتدمير المتعمد، مما أدى إلى تشويه المنظر الجمالي للمرفق العام وتكبيد الدولة خسائر مادية.

وأبدى مواطنون في دهوك استياءهم من هذه الظاهرة، داعين إلى ضرورة الحفاظ على هذه المرافق باعتبارها ملكية عامة. وقال المواطن زيرفان نعمان: "يجب على الجميع اعتبار هذه الأماكن مثل منازلهم، وفي الوقت ذاته نطالب البلدية بملاحقة العابثين قانونياً ووضع حد لهذا التجاوز غير المقبول". من جهتها، شددت المواطنة آسيا عبد الكريم على أهمية الوعي المجتمعي في حماية رأس المال الوطني والمنظر الحضاري للمدينة.

ورداً على هذه التجاوزات، صرح المتحدث باسم بلدية دهوك، شيروان حسن، قائلاً: "لقد قررنا زيادة عدد كاميرات المراقبة وأفراد الحراسة في المتنزهات لرصد أي محاولة تخريب. سنطبق أشد العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في الإضرار بالمال العام".

وأشار حسن إلى وجود مشكلة أخرى تتمثل في استخدام البالغين للألعاب المخصصة للأطفال، مما يتسبب في كسرها وتلفها بسرعة، مؤكداً أن اللجان الفنية باشرت بتقييم الأضرار للبدء بعمليات الصيانة والترميم.

وتضم مدينة دهوك 150 حديقة داخل الأحياء السكنية و11 متنزهاً كبيراً. ورغم وجود مئات الكوادر الحكومية التي تعمل على مدار الساعة لخدمة هذه المرافق وتنظيفها، إلا أن السلوكيات الفردية لبعض العابثين لا تزال تشكل تحدياً كبيراً.

وتؤكد بلدية دهوك أن حماية البيئة والممتلكات العامة هي مسؤولية تضامنية تقع على عاتق الحكومة والمواطن معاً، مشددة على أن إنفاذ القانون سيكون الفيصل لضمان استدامة المشاريع الخدمية في المحافظة.