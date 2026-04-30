ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة بالتزامن مع توعد طهران بالرد على الحصار الممتد

أربيل (كوردستان24)- بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4.30 دولارًا للجالون، بزيادة قدرها 27 سنتًا، أو 7%، خلال الأسبوع الماضي وحده. وقد أدت المخاوف من فشل محادثات السلام في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في الأسعار.

كما شهدت أسعار النفط تقلبات حادة خلال التداولات الليلية؛ إذ بلغ سعر خام برنت -المؤشر العالمي- ذروته فوق 125 دولارًا للبرميل فجر الیوم الخميس 30 نیسان/ابریل 2026، قبل أن يتراجع مجددًا.

ويأتي هذا التصعيد في أعقاب تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس تمديد الحصار العسكري على موانئ طهران، للضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات.

من جانبه، سلط خبير اقتصادي بارز الضوء على "أزمة الطاقة" الراهنة؛ حيث صرح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، بأن الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران دفعت المجتمع الدولي نحو "أزمة طاقة واقتصاد كبرى". كما توقع بيرول حدوث "مشاكل بيئية" مع سعي القوى الإقليمية في آسيا و"الجنوب العالمي" لإيجاد مصادر بديلة للطاقة.

محكوم عليها بالفشل

من جهته، صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن طهران "ستردّ" على أي حصار عسكري أمريكي مطوّل على السفن الإيرانية في مضيق هرمز، في ظلّ سعي الطرفين لفرض السيطرة على هذا الممر المائي الحيوي بعد تعثّر محادثات وقف إطلاق النار. وأكد بزشكيان أن "أي محاولة لفرض حصار بحري" من جانب البيت الأبيض "محكوم عليها بالفشل".

وفي السياق ذاته، قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، في رسالة منسوبة إليه نُشرت عبر وسائل الإعلام الرسمية، إنه "لا مكان للجهات الأجنبية" في الخليج إلا "في أعماق مياهه"، وذلك في خضمّ المواجهة مع الولايات المتحدة. ويُذكر أن خامنئي لم يظهر علنًا منذ تنصيبه في مارس/آذار، واكتفى بنشر ستّ رسائل مكتوبة حتى الآن.



