خمسة جرحى في هجوم بمطرقة في طوكيو

اربيل (كوردستان24) - أفادت وسائل إعلام يابانية الخميس بأن رجلا مسلحا بمطرقة أصاب خمسة أشخاص في طوكيو، بينهم مراهق يُعتقد أنه تعرّض لضربة في الوجه.

ويُعدّ العنف نادرا في اليابان التي تسجّل معدلات قتل منخفضة وتطبّق أحد أكثر قوانين السلاح صرامة في العالم.

وهاجم المشتبه به (44 عاما)، والفارّ من الشرطة، مراهقَين قرب منزله في مدينة فوسا بالعاصمة اليابانية الأربعاء.

وأصيب أحدهما بجروح خطيرة في الوجه، فيما تعرّض الآخر لإصابة طفيفة في الكتف، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ووكالة كيودو.

وأضافت كيودو أن الشرطة التي وصلت إلى المكان تعرّضت لرشّ مادة غير معروفة من قبل المشتبه به قبل أن يلوذ بالفرار. وأُصيب ثلاثة من عناصر الشرطة خلال الهجوم.

وامتنعت شرطة طوكيو عن التعليق لوكالة فرانس برس على الحادثة.

المصدر : وكالة الصحافة الفرنسية