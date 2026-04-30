ترامب يتلقى إحاطة من البنتاغون حول الخيارات العسكرية تجاه إيران

أربيل (كوردستان24)- من المتوقع أن يستمع الرئيس الامریکي دونالد ترامب، اليوم الخميس 30 نیسان /ابریل 2026، إلى آخر المستجدات بشأن الخيارات العسكرية المتاحة لإيران من مسؤولي البنتاغون، وذلك في إطار ضغوطه على طهران للموافقة على اتفاق، وفقًا لمصدر مطلع.

ويتلقى ترامب تحديثات دورية حول الخطط العسكرية، ولم تظهر أي مؤشرات تُذكر على تراجع تردده السابق في استئناف حملة القصف الأمريكية.

ومع ذلك، يُعد هذا الإحاطة مؤشرًا على أن ترامب يُبقي خياراته مفتوحة في ظل بطء المفاوضات لإنهاء الحرب.

وكان من المتوقع أن تضم الإحاطة، التي نشرتها أكسيوس لأول مرة، الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، والجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار آخرين.

وتهدف استراتيجية ترامب الحالية إلى إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر الاقتصادي بإيران، على أمل أن تستجيب لمطالبه بكبح برنامجها النووي.

أفادت مصادر مطلعة على المحادثات بأن الرئيس أبلغ كبار مستشاريه في الأيام الأخيرة برغبته في استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وأن فريقه بدأ بوضع الأسس اللازمة لتمديد الحصار، بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول.

وقال الرئيس للصحفيين يوم الأربعاء، رداً على سؤال حول مدة استمرار الحصار: "الحصار عبقري. الآن، عليهم أن يستسلموا، هذا كل ما عليهم فعله. فقط قولوا: 'لقد استسلمنا'".

وفي حين يواصل البنتاغون استعداداته تحسباً لقرار الرئيس استئناف حملة القصف، أشار ترامب منذ فترة طويلة داخلياً إلى أنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين وتجنب المزيد من الهجمات العسكرية، وفقاً للمصادر المطلعة.

وقف إطلاق النار الحالي مفتوح المدة، وقد صرح ترامب بأنه لا يشعر بضغط الوقت للتوصل إلى اتفاق.



المصدر: وکالات