رئيس الوزراء العراقي المكلّف يزور أربيل غداً السبت

أربيل (كوردستان 24)- يبدأ رئيس الوزراء العراقي المكلف، علي فالح الزيدي، غداً السبت، زيارة رسمية إلى إقليم كوردستان، هي الأولى له منذ تكليفه، لبحث ملف تشكيل الحكومة الجديدة وتثبيت ركائز التحالفات السياسية.

وفي تصريح خاص لـ كوردستان 24، أكد القيادي في تيار الحكمة الوطني، رحيم العبودي، أن زيارة الزيدي تتضمن أجندة "هامة وحساسة"، حيث سيعقد سلسلة اجتماعات مع القادة السياسيين في الإقليم لمناقشة خارطة طريق توزيع الحقائب الوزارية والبرنامج الحكومي.

وأشار العبودي إلى أن الزيدي يحمل "رؤية جادة" لتصفير الأزمات بين بغداد وأربيل وتدشين مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي.

وأضاف العبودي أن التوترات المتصاعدة في المنطقة فرضت على الزيدي التوجه نحو تشكيل "حكومة نوعية" تتجاوز المحاصصة التقليدية لتكون قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.

مؤكداً أن ضمان دعم الكورد والقوى السياسية الوطنية يعد ركيزة أساسية في مشروع الزيدي لضمان استقرار الدولة.

وكان الإطار التنسيقي قد حسم الجدل حول منصب رئاسة الوزراء في السابع والعشرين من نيسان الماضي، باختيار علي فالح الزيدي مرشحاً إجماعياً، وسط تطلعات شعبية وسياسية بإنهاء حالة الانسداد الحكومي.