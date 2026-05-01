ترامب: لست راضياً عن المقترح الإيراني الجديد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أبدى الرئيس الاميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عدم رضاه عن المقترح الايراني الجديد في ما يتصل بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، علما ان المباحثات بين الجانبين لا تزال متعثرة مع استمرار وقف اطلاق النار.

وقال ترامب للصحفيين "في هذه اللحظة لست راضيا عما يقدمونه".

ورسم ترامب ملامح سياسة خارجية متشددة تجاه عدة ملفات دولية، معلناً دعمه الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة في العراق، تزامناً مع رفض مقترحات إيرانية للتهدئة وتوجيه ضربة جمركية موجعة للصادرات الأوروبية.

وفي تحول سياسي بارز، أكد ترامب دعمه القوي لرئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي، كاشفاً عن إجراء اتصال هاتفي بينهما يوم الخميس الماضي.

ويعد هذا التأييد العلني بمثابة "ضوء أخضر" أمريكي للمسار السياسي الجديد في بغداد، ودفعة قوية للزيدي في مهمة تشكيل حكومته وتجاوز الانسداد السياسي.

وعلى صعيد الملف الإيراني، وبنبرة لا تخلو من الانتقاد، وصف ترامب القيادة في طهران بأنها تعيش حالة من "التخبط والانقسام"، مؤكداً فشل جولة المفاوضات الهاتفية الأخيرة في التوصل إلى نتائج مرضية لواشنطن.

وقال ترامب إن الجانب الإيراني "لا يعرف ماذا يريد"، في إشارة إلى رفضه للمقترحات التي قدمتها طهران مؤخراً.

اقتصادياً، لم تسلم القارة العجوز من قرارات ترامب، حيث أعلن رسمياً رفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات الأوروبية المستوردة لتصل إلى 25%، مبرراً ذلك بنكث الاتحاد الأوروبي بوعوده التجارية.

كما لم يخفِ الرئيس الأمريكي استياءه من "حلفاء الناتو"، وتحديداً إسبانيا وإيطاليا، في أعقاب تقارير عن رفضهما تقديم تسهيلات عسكرية لواشنطن في صراعها مع إيران، واصفاً مواقفهما بـ "غير المرضية".