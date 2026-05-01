بغداد تستلم أولى شحنات السيولة النقدية (الدولار) من واشنطن

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، عن استئناف وصول شحنات النقد الأجنبي (الدولار) من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة وصول الدفعة الأولى إلى العاصمة بغداد عقب استقرار حركة الملاحة الجوية وهدوء التوترات السياسية في المنطقة.

وأوضح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن شحنة نقدية وصلت من نيويورك إلى بغداد ضمن الآلية المتبعة بين البلدين.

وأشار صالح إلى أن هذه الشحنات النقدية تمثل نحو 5% فقط من إجمالي احتياجات الكتلة النقدية، بينما تتوفر النسبة الأكبر البالغة 95% داخل خزائن البنك المركزي العراقي لتلبية متطلبات السوق المحلية.

وأضاف صالح أن الجانب الأمريكي يرسل شهرياً قرابة مليار دولار من إيرادات النفط العراقي المودعة لديه، موزعة على دفعتين نقدتين.

كما لفت إلى أن العراق يعتمد في تعاملاته مع الفيدرالي الأمريكي على حسابين أساسيين: "العراق 1" المخصص لاحتياطيات البنك المركزي، و"العراق 2" الذي تودع فيه عائدات مبيعات النفط الخام.

مؤكداً أن تدفق السيولة يسير وفق الجداول الزمنية المتفق عليها لضمان استقرار العملة الوطنية.