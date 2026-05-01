وزير الخزانة الأميركي: مضيق هرمز تحت سيطرتنا وطهران تواجه "انهياراً شاملاً"

أربيل (كوردستان 24)- أطلق وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، تصريحات شديدة اللهجة تجاه القيادة الإيرانية، واصفاً الوضع الاقتصادي والعسكري في طهران بـ "الانهيار التام"، مؤكداً إطباق الولايات المتحدة سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز.

وفي تدوينة عبر منصة (إكس)، اليوم الجمعة، وجّه بيسنت رسالة قاسية للمسؤولين الإيرانيين، معتبراً أنهم يعيشون في "عزلة وظلام" عن واقع الأحداث الدولية.

واستعرض الوزير الأمريكي ملامح ما أسماه "الواقع المر" الذي تواجه طهران، مبيناً أن الحصار البحري الأمريكي المفروض لن يرفع إلا بعودة الملاحة الدولية إلى سابق عهدها قبل اندلاع الأعمال العدائية في شباط الماضي.

وأشار بيسنت إلى أن الاقتصاد الإيراني يعاني من استنزاف حاد في احتياطيات العملة الصعبة، ما أجبر السلطات في طهران على العودة لنظام "التقنين" وتوزيع الغذاء والوقود عبر البطاقات التموينية.

وأكد أن واشنطن تفرض حالياً معادلة جديدة في مضيق هرمز تضمن الهيمنة المطلقة، مدعومة بموقف دولي موحد يرفض التحركات الإيرانية.

تأتي هذه التصريحات لتعكس استراتيجية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تشديد الخناق الاقتصادي والعسكري على إيران، واستخدام سلاح "الحصار الشامل" كأداة ضغط رئيسية لإجبار طهران على القبول بالشروط الأمريكية لإنهاء الصراع.