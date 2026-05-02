13 قتيلاً بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- قُتل 13 شخصا بغارات اسرائيلية الجمعة على جنوب لبنان، وفق وزارة الصحة، مع تواصل الضربات التي تشنّها إسرائيل على الرغم من سريان هدنة مع حزب الله.

ورغم سريان وقف لإطلاق النار بين اسرائيل وحزب الله منذ 17 نيسان/ابريل ثم تمديده، بعد مباحثات مباشرة جمعت سفيري لبنان واسرائيل في واشنطن، يواصل الجيش الاسرائيلي تنفيذ هجمات خصوصا على جنوب لبنان توقع قتلى وجرحى.

وأوردت وزارة الصحة أن الغارات على بلدة حبوش قضاء النبطية أدت في حصيلة محدثة إلى مقتل 8 أشخاص "بينهم طفلة وسيدتان، و21 جريحا من بينهم طفلان وسيدة".

وكانت الوزارة قالت في حصيلة سابقة إن الضربات أسفرت عن مقتل ستة أشخاص، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأفادت الوزارة كذلك عن مقتل 4 أشخاص بغارات اسرائيلية على بلدة الزرارية في جنوب لبنان، بينهم امرأتان.

وأضافت الوزارة أن غارة جوية على عين بعل بالقرب من مدينة صور أسفرت عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطيران الاسرائيلي شن "سلسلة غارات عنيفة" على حبوش "بعد أقل من ساعة" على الإنذار.

وكان الجيش الاسرائيلي أصدر إنذارا لسكّان البلدة لإخلائها، مشيرا إلى أنه "في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع الى العمل ضده بقوة".

واستهدفت سلسلة غارات اسرائيلية كذلك عددا من البلدات في جنوب لبنان الجمعة، وخصوصا مدينة صور وفق الوكالة الوطنية.

ويأتي ذلك غداة مقتل 17 شخصا على الأقلّ بغارات اسرائيلية على جنوب لبنان بحسب السلطات.

وإضافة الى الضربات اليومية، تنفّذ القوات الاسرائيلية عمليات هدم وتفجير واسعة النطاق في بلدات حدودية، حيث أعلنت إقامة "خط أصفر" يفصل عشرات القرى عن بقية الأراضي اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية عن عملية تفجير لـ"عدد من المنازل والبنى التحتية" في بلدة شمع في جنوب لبنان، بالإضافة إلى "هدم لدير ومدرسة راهبات المخلّصيات في بلدة يارون، وذلك بعد سلسلة عمليات نسف وتفجير طالت منازل ومحال وطرقات ومعالم مختلفة في البلدة".

وتتبادل اسرائيل وحزب الله الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. ويعلن الحزب تنفيذ عمليات تستهدف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان أو إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو شمال إسرائيل.

وأعلن الجمعة في سلسلة بيانات عن هجمات على القوات الاسرائيلية داخل بلدات لبنانية قريبة من الحدود لا سيّما بالطائرات المسيّرة ردا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار".

وبموجب نص اتفاق وقف النار الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية، وقالت إن الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية وافقتا عليه، تحتفظ إسرائيل بحرية اتخاذ "كافة التدابير الضرورية للدفاع عن نفسها في أي وقت بمواجهة الهجمات المخطط لها والوشيكة والمتواصلة".

وأدّت الغارات الاسرائيلية على لبنان منذ اندلاع الحرب في 2 آذار/مارس إلى مقتل أكثر من 2600 شخص وفقا لوزارة الصحة، من بينهم 103 مسعفين وعاملين في القطاع الصحي.