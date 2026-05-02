سيبان حمو: البدء بدمج أربعة ألوية تابعة لـ "قسد" ضمن ملاك وزارة الدفاع

أربيل (كوردستان24)- أعلن سيبان حمو، مساعد وزير الدفاع السوري لشؤون المنطقة الشرقية، عن البدء الفعلي لعملية دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن هيكلية وزارة الدفاع السورية، مؤكداً أنه تم حتى الآن دمج أربعة ألوية بشكل رسمي.

وأوضح حمو، في مقابلة إعلامية، أن هذه الألوية الأربعة قد جرى تمركزها في مناطق كوباني (عين العرب)، الحسكة، القامشلي، وديريك، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لاستكمال استيعاب بقية عناصر "قسد" في صفوف الجيش السوري. وشدد على أن هدف الوزارة هو الوصول إلى جيش وطني موحد يعمل وفق نظام داخلي جديد، ينهي ظاهرة الفصائلية والمجموعات المسلحة.

وفيما يخص الوضع في عفرين والأنباء المتداولة حول تشكيل "لواء كردي"، كشف حمو عن وجود مبادرة تتيح للمقاتلين من أبناء عفرين الذين كانوا سابقاً في صفوف "قسد"، العودة إلى ديارهم ومناطقهم، والاندماج في المؤسسات العسكرية هناك أو العودة إلى ممارسة حياتهم المدنية الطبيعية.

وفي سياق آخر، أعرب مساعد وزير الدفاع عن قلقه إزاء تأخر الحكومة في إطلاق سراح معتقلي "قسد"، قائلاً: "يجب الإفراج عن جميع السجناء دون استثناء، وعدم استخدام هذا الملف لأغراض سياسية".

أما بخصوص ملف القتلى والجرحى الذين سقطوا خلال الحرب ضد تنظيم "داعش"، فأكد حمو التوصل إلى اتفاق يقضي باعتبارهم "شهداء وجرحى الدولة السورية"، مما يضمن لعائلاتهم كافة الحقوق والمستندات الرسمية والمزايا التي تقرها الدولة.

وحول القواعد العسكرية الأمريكية، كشف حمو أن المواقع التي انسحبت منها القوات الدولية يتم تسليمها فوراً للجيش السوري لإعادة استخدامها بما يخدم المصالح العسكرية للبلاد. وأضاف: "إن سياسة الدولة الحالية تقوم على تجنب الصراعات مع دول الجوار والحفاظ على أمن واستقرار الحدود".

واختتم سيبان حمو حديثه بدعوة المكونين الكردي والعربي إلى الوحدة من أجل بناء "سورية جديدة"، يتم فيها تثبيت حقوق كافة المكونات، ولا سيما الحقوق الكردية في الدستور السوري، لضمان منع أي شكل من أشكال التفرد بالسلطة أو الاستبداد مستقبلاً.