واشنطن توافق على بيع قطر أنظمة باتريوت للدفاع الجوي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت واشنطن موافقتها على تزويد قطر بأنظمة باتريوت للدفاع الجوي الصاروخي بقيمة أربعة مليار دولار، بعد تعرض الإمارة الخليجية لهجمات إيرانية خلال النزاع الذي اندلع في أواخر شباط/فبراير.

كما وافقت على صفقات أسلحة لإسرائيل وحليفتيها في الشرق الأوسط الكويت والإمارات، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية التي طلبت مصادقة الكونغرس على هذه الصفقات التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 8,6 مليار دولار.

وقالت الخارجية إن الموافقات التي منحها الوزير ماركو روبيو تدعم "أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي" للولايات المتحدة، في حين أن الدول المعنية كانت جميعها هدفا لضربات إيرانية.

وأشارت الوزارة إلى أن الموافقة على خدمات إعادة تزويد قطر بأنظمة باتريوت يستجيب ل"حالة طارئة" تهدف إلى "تحسين أمن دولة صديقة" تواجه "تهديدات حالية ومستقبلية".

أما الكويت، فستتلقى بدورها منظومة قيادة قتالية متكاملة ومعدات ذات صلة بقيمة 2,5 مليار دولار، وفق ما نقلته فرانس برس.

وسيكون بإمكان إسرائيل والإمارات وقطر مجددا شراء أنظمة "أسلحة موجه عالية الدقة" أو "أنظمة أسلحة دقيقة متقدمة للقتل" (آيه بي كيه دبليو اس) بقيمة تقارب مليار دولار لكل من إسرائيل وقطر و147 مليون دولار للإمارات.