مسؤول إيراني: تجدّد الحرب مع الولايات المتحدة "وارد"

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول عسكري إيراني، اليوم السبت، إن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال "وارد"، في ظل استمرار تعثر محادثات السلام وانتقاد الرئيس دونالد ترامب لأحدث مقترح إيراني في المفاوضات.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن محمد جعفر أسدي، نائب رئيس التفتيش في مقر خاتم الأنبياء، القيادة المركزية للقوات المسلحة، قوله إن "تجدد الصراع بين إيران والولايات المتحدة احتمال وارد، وقد أظهرت الوقائع أن الولايات المتحدة لا تلتزم بأي وعود أو اتفاقيات".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن إنه غير راض عن المقترح الإيراني الأحدث في المحادثات الخاصة بحرب إيران، في حين ذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران مستعدة للدبلوماسية إذا غيرت واشنطن نهجها.