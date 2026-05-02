وول ستريت جورنال: التوترات مع إيران كشفت "نقاط ضعف" الدفاعات الأمريكية أمام خصوم واشنطن

أربيل (كوردستان24)- أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم السبت 2 مايو 2026، بأن التوترات والمواجهات الأخيرة التي انخرطت فيها إيران، منحت كلاً من الصين وروسيا وكوريا الشمالية فرصة ذهبية لمراقبة قدرات الجيش الأمريكي وأنظمته الدفاعية في المنطقة عن كثب.

وأوضحت الصحيفة أن الهجمات الأخيرة كشفت لخصوم واشنطن عن أساليب عمل المنظومات الدفاعية والقواعد العسكرية الأمريكية، وحددت بدقة نقاط الضعف فيها. وأشار التقرير إلى أن الطائرات المسيرة الإيرانية أظهرت فاعلية ملحوظة في تحييد أو إرباك نظام الدفاع الجوي المتقدم "ثاد" (THAAD)؛ حيث تعطلت عدة رادارات تابعة لهذا النظام خلال الهجمات التي استهدفت مواقع في الأردن والإمارات، وهو ما وصفته الصحيفة بالتطور النوعي الذي أثار اهتماماً كبيراً لدى موسكو.

وفي السياق ذاته، كشف تحقيق لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، أنه منذ اندلاع موجة التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي، تمكنت إيران وحلفاؤها من استهداف وإلحاق أضرار بما لا يقل عن 16 موقعاً عسكرياً أمريكياً موزعة على ثماني دول في الشرق الأوسط. وأكد التحقيق أن بعض هذه القواعد العسكرية قد خرجت بالفعل عن الخدمة نتيجة جسامة الأضرار التي لحقت بها.

من جانب آخر، وفي خطوة لخفض التصعيد، أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أنه أبلغ الكونغرس رسمياً بانتهاء العمليات العسكرية الموجهة ضد إيران، واصفاً إياها بـ "المنتهية".