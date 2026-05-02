لتعزيز مناعتك.. كيف تجعل الكركم جزءاً من نظامك الصحي اليومي؟

أربيل (كوردستان24)- سلط تقرير لموقع "فيري ويل هيلث" الضوء على الأهمية الغذائية للكركم، مؤكداً احتواءه على مركب "الكركمين" الذي يعمل كمضاد قوي للأكسدة والالتهابات.

وأوصى التقرير بتبني طرق سهلة لإدخال الكركم في النظام الغذائي اليومي، سواء عبر الطهي أو المشروبات، مؤكداً أن توفر المكملات الغذائية يمثل خياراً إضافياً يسهل على الأفراد زيادة استهلاكهم من هذا المكون الصحي بكل يسر.

شاي الكركم

يُعدّ شاي الكركم أحد الطرق للحصول على جرعة من الكركمين المضاد للالتهابات في مشروب واحد ولتحضيره، ينصح خبراء التغذية بإضافة مسحوق الكركم أو الكركم المفروم إلى الماء المغلي.

وجرب إضافة رشة من الفلفل الأسود، إذ تشير الأبحاث إلى أنه يعزز امتصاص الكركمين، وللحصول على فوائد مضادة للالتهابات أكثر، أضف ضعف كمية الزنجبيل مقارنةً بالكركم، حيث تشير الدراسات إلى أن الزنجبيل يساعد في تقليل الالتهابات في الجسم بشكل أكبر.

الكاري

الكاري طبق شهي يُمكن تحضيره باستخدام البروتينات النباتية أو الحيوانية، وغالباً ما يحتوي على توابل مثل الكركم والكمون والهيل، التي تتميز بخصائصها المضادة للالتهابات.

جرب جعل الكركم التوابل الرئيسية في طبق الكاري القادم. تشير الأبحاث إلى أن تناول الكاري بانتظام يرتبط بتقليل الالتهابات وزيادة متوسط ​​العمر المتوقع.

الحساء

يُمكن إضافة الكركم إلى مجموعة متنوعة من الحساء واليخنات اللذيذة لإضفاء نكهة مميزة، بما في ذلك حساء العدس، وحساء القرع، وحساء العظام، وحساء الدجاج. بالإضافة إلى كونه وجبة مغذية ومريحة، فإن تناول الكركم في الحساء قد يُساعد على تهدئة الجهاز الهضمي.

وتشير الأدلة الأولية إلى أن الكركم قد يساعد في تقليل التهاب الأمعاء وتحسين الميكروبيوم المعوي البيئة البكتيرية في الجهاز الهضمي، ويلعب دوراً أيضاً في تخفيف الالتهابات الجهازية في جميع أنحاء الجسم.

مشروب الكركم الصحي

بدلاً من شرب عصير الكركم المركز، جرب تحضير مشروب الكركم الصحي، وهو مشروب صغير مركز يُحضّر من الكركم الطازج أو المطحون.

وغالباً ما يُخلط مع مكونات أخرى مضادة للالتهابات، مثل عصير الليمون والعسل والفلفل الأسود والزنجبيل.

قد يُقدم مشروب الكركم الصحي مجموعة من الفوائد، مثل تقليل الالتهابات، ودعم وظائف الجهاز المناعي، وتحسين الهضم.

العسل

لتخفيف حدة نكهة الكركم القوية، يمكنك تجربة مزجه مع العسل بأي شكل تفضله. نظراً لغنى العسل بمضادات الأكسدة، فإنه يوفر أيضاً فوائد مضادة للالتهابات تُكمّل فوائد الكركم.

وتشير الأبحاث إلى أن العسل قد يُعزز التأثيرات المضادة للالتهابات للكركمين، لذا يُنصح باستخدام كلا المكونين لتحلية الشاي، والعصائر، والصلصات، أو التتبيلات بشكل طبيعي.

العصائر

تُعدّ العصائر طريقة أخرى للحصول على جرعة من الكركم مع إخفاء مذاقه القوي، إن رغبتم. ولأن العصائر تحتوي أيضاً على فواكه وخضراوات طازجة، فهي خيار ممتاز للحصول على ضعف الفوائد المضادة للالتهابات.

وجرّب مزج أي مكونات من اختيارك مع جذور الكركم الطازجة، أو ماء جوز الهند، أو أي سائل صحي آخر للمساعدة في تقليل الالتهاب.

الثوم أو الدهون الصحية

يتكامل الكركمين الموجود في الكركم مع خصائص الثوم المضادة للالتهابات، ما يعزز فوائد التوابل ويساعد على دعم جهاز المناعة.

بالإضافة إلى ذلك، ولأن الكركم قابل للذوبان في الدهون، فإن تناوله مع دهون صحية، مثل شريحة من الجبن أو الأفوكادو، يُساعد الجسم على امتصاصه بشكل أفضل، ما يُساهم في الحماية من الالتهاب.