الدفاع المدني في سوران يكشف معلومات جديدة حول حادثة "گلي علي بيك"

أربيل (كوردستان 24) تواصل فرق الدفاع المدني في قضاء سوران، لليوم الثاني على التوالي، عمليات بحث مكثفة ومستمرة منذ أكثر من 12 ساعة، لانتشال ثلاثة أشقاء مفقودين سقطت مركبة عائلتهم في نهر "گلي علي بيك"، وسط ظروف ميدانية بالغة التعقيد.

وفي تصريحٍ خاص أدلى به اليوم السبت لـ كوردستان24، أوضح مدير الدفاع المدني في سوران، كاروان ميراودلي، أن الحادث المأساوي أسفر عن نجاة شخصين تعرضا لإصابات مختلفة، بينما لا يزال مصير ثلاثة قاصرين (تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عاماً) مجهولاً حتى اللحظة.

وأشار ميراودلي إلى صدور توجيهات عليا من وزارة الداخلية في إقليم كوردستان لتعزيز جهود الإغاثة، حيث وصلت فرق غواصي "قنديل" المتخصصة من أربيل لمساندة الفرق المحلية.

وأكد أن خطة البحث تمتد حالياً على مسافة كيلومترين على طول مجرى النهر، إلا أن ارتفاع منسوب المياه بشكل غير مسبوق مقارنة بالأعوام الماضية، وبرودتها الشديدة، فضلاً عن انعدام الرؤية بسبب عكورة المياه، يشكل تحدياً كبيراً أمام الغواصين، خاصة في المناطق التي يصل عمقها إلى 17 متراً.

وفي تطور ميداني، كشف مدير الدفاع المدني عن العثور على حطام زجاج السيارة الأمامي باستخدام كاميرات رصد حرارية وخاصة، بينما لا يزال موقع جسم السيارة المغمور غير محدد بدقة.

وأعرب ميراودلي عن مخاوفه من أن تحطم الزجاج قد أدى إلى جرف تيار الماء للجثث خارج المركبة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الفرق لن توقف عملياتها حتى العثور على المفقودين وتسليمهم إلى ذويهم.