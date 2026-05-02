زراعة أربيل تصدر تعليمات مشددة لحماية المحاصيل ومنع الحرائق خلال موسم الحصاد

أربيل (كوردستان24)- أصدرت المديرية العامة للزراعة في أربيل، اليوم السبت، حزمة من التعليمات والشروط الصارمة الموجهة لأصحاب الحاصدات والمزارعين، وذلك تزامناً مع بدء موسم الحصاد، بهدف حماية المحاصيل الزراعية والحد من مخاطر نشوب الحرائق.

وشددت المديرية في بيان لها على ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بالنقاط التالية لضمان انتهاء الموسم الزراعي دون تسجيل خسائر:

1. إجراءات السلامة والإطفاء:

إلزام جميع أصحاب الحاصدات بتوفير أجهزة إطفاء الحريق داخل كل حاصدة، مع ضرورة تواجد صهريج مياه بشكل مستمر بالقرب من مكان العمل للتدخل السريع في حالات الطوارئ.

2. حظر مسببات الحرائق:

حذرت المديرية بشكل قطعي من إجراء أي عمليات "لحام" داخل الحقول الزراعية، كما دعت سائقي الحاصدات إلى الامتناع تماماً عن التدخين أثناء العمل لتجنب اندلاع النيران.

3. الانتباه لخطوط الطاقة:

أكدت التعليمات على ضرورة توخي السائقين الحذر الشديد ومراقبة خطوط نقل الطاقة الكهربائية المارة بالحقول أثناء عملية الحصاد، تفادياً لوقوع حوادث صعق كهربائي أو تماسات قد تؤدي لحرائق.

4. تهيئة الطرق لفرق الإنقاذ:

دعت المديرية المزارعين إلى إصلاح وتمهيد الطرق الفاصلة بين الحقول والمؤدية إليها، لضمان وصول فرق الدفاع المدني بسهولة وسرعة في حال حدوث أي طارئ.

وفي الختام، شددت مديرية زراعة أربيل على أهمية الاحتفاظ بأرقام هواتف مراكز الدفاع المدني وجعلها بمتناول يد المزارعين، لضمان التواصل الفوري مع الجهات المختصة عند الحاجة.