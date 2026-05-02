إقليم كوردستان يستعد لافتتاح 3 مصانع عالمية لإنتاج وتجميع السيارات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للمدن والمناطق الصناعية في إقليم كوردستان، اليوم السبت 2 أيار 2026، عن عزم ثلاث شركات صينية كبرى في قطاع صناعة السيارات بدء أعمالها قريباً في الإقليم، في خطوة تهدف لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل واسعة.

تطور الاستثمار الأجنبي

وصرح د. بشتيوان حمة سعيد، المدير العام للمدن والمناطق الصناعية، لقناة "كوردستان 24"، بأن بيئة الاستثمار الأجنبي في الإقليم تشهد طفرة نوعية، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار المرن والمحفز كان له الدور الأبرز في جذب رؤوس الأموال الدولية. وأكّد أن حجم الاستثمار الأجنبي في الإقليم وصل حالياً إلى 11 مليار دولار، موزعة على 54 مشروعاً استراتيجياً مختلفاً.

ثلاثة مشاريع كبرى للسيارات

وكشف حمة سعيد عن تفاصيل المشاريع الصينية الجديدة، موضحاً أن الإقبال المتزايد على السيارات الصينية في الإقليم دفع الشركات إلى السعي لتأسيس قاعدة صناعية محلية. وتتوزع المشاريع الثلاثة كالتالي:

1. مشروع مخصص لإنتاج وتطوير السيارات الكهربائية.

2. مشروعان متخصصان في تجميع (مونتاج) قطع غيار السيارات.

موافقة حكومية وتخصيص الأراضي

وأوضح المدير العام أن حكومة إقليم كوردستان منحت موافقتها الرسمية على مشروعي تجميع السيارات، وأن العمل جارٍ حالياً في مرحلة تخصيص الأراضي واختيار المواقع الصناعية المناسبة للانطلاق الفعلي في عمليات الإنشاء.

أبعاد اقتصادية

واختتم د. بشتيوان حديثه بالتأكيد على أن هذه المشاريع الصناعية لن تكتفي بتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية فحسب، بل ستتحول إلى مصدر رئيسي لتوفير آلاف فرص العمل لمواطني الإقليم، وتشكّل ركيزة أساسية في تطوير البنية التحتية الاقتصادية والصناعية لإقليم كوردستان.