نيجيرفان بارزاني وعلي الزيدي يبحثان تشكيل الحكومة وحسم الملفات العالقة

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم السبت 2 أيار 2026، رئيس الوزراء العراقي المكلف علي فالح الزيدي، الذي يزور الإقليم برفقة وفد من قادة الإطار التنسيقي.

وتناول الاجتماع ملفات سياسية عدة، وفي مقدمتها مسار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف الحوار بين القوى السياسية للوصول إلى تفاهمات تفضي لتشكيل حكومة قادرة على تمثيل كافة المكونات العراقية وتلبية تطلعات المواطنين.

كما بحث اللقاء آليات تنظيم العلاقات بين أربيل وبغداد، وشدد الطرفان على أهمية حل القضايا الخلافية والملفات العالقة بين الجانبين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالأطر الدستورية والقوانين النافذة كأساس لإنهاء الأزمات وتحقيق الاستقرار.