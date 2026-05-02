الاتحاد الأوروبي يتوعّد واشنطن بـ "ردٍّ قوي"

أربيل (كوردستان 24)- وجّه الاتحاد الأوروبي تحذيراً رسمياً شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة، مؤكداً "حقه السيادي" في الرد على قرار الرئيس دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات الأوروبية إلى 25%، في خطوة وصفتها بروكسل بأنها "انتهاك صارخ" للاتفاقيات التجارية القائمة بين الطرفين.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن يوم الجمعة عبر منصة (تروث سوشيال) عزمه رفع الضرائب الجمركية اعتباراً من الأسبوع المقبل، متهماً الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام بالتعهدات التجارية، ومطالباً بفتح الأسواق الأوروبية أمام السيارات الأمريكية "دون أي قيود ضريبية".

وفي أول رد فعل رسمي، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه "يبقي كافة الخيارات مفتوحة" لحماية مصالحه الاقتصادية.

من جانبه، وصف رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، بيرند لانج، القرار بأنه "غير مقبول".

معتبراً أن سلوك ترامب يثبت "عدم موثوقية" الجانب الأمريكي في التعامل مع شركائه المقربين، ومتوعداً برد أوروبي "حازم وقوي".

يأتي هذا التصعيد ليفجر مفاجأة دبلوماسية، إذ لم يمضِ عام واحد على توقيع "اتفاقية تيرنبيري" في اسكتلندا (يوليو 2025)، والتي كان من المفترض أن تضع سقفاً للرسوم عند 15%.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يمثل ضربة موجعة لقطاع صناعة السيارات الألماني، وتحديداً لعمالقة مثل "فولكس فاجن" و"بي إم دبليو"، اللتين تعدان السوق الأمريكية وجهة رئيسية لصادراتهما.

يأتي هذا التوتر التجاري المتصاعد كحلقة جديدة في سلسلة الخلافات المتجذرة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، والتي تغذيها تباين المواقف بشأن الملف النووي الإيراني، وآلية التعامل مع تداعيات الحرب في أوكرانيا، مما يضع العلاقات عبر الأطلسي أمام اختبار هو الأصعب منذ عقود.