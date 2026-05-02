تدهور الحالة الصحية لنرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مؤسسة الناشطة الإيرانية المسجونة والحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، عن نقلها بشكل عاجل من السجن إلى أحد المستشفيات في مدينة زنجان (شمال غرب إيران) مساء امس الجمعة 1 ایار/مایو، واصفةً وضعها الصحي بأنه "عالي الخطورة".

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن محمدي تعاني من تذبذب حاد في ضغط الدم وحالات غثيان شديدة. وبينما طلب الفريق الطبي في زنجان الحصول على سجلاتها الطبية الكاملة قبل البدء بأي علاج، أوصى في الوقت ذاته بنقلها إلى العاصمة طهران لتلقي الرعاية من قبل أطبائها المختصين.

من جانبه، صرح زوجها، تقي رحماني، المقيم في باريس، بأن وزارة الاستخبارات الإيرانية لا تزال تعارض نقلها إلى طهران لإجراء عملية تصوير للأوعية الدموية (أنجيوغرافيا). وأضاف رحماني في رسالة صوتية: "لن يكون من الممكن تحديد طبيعة مرضها الحالي بشكل دقيق قبل إجراء تصوير الأوعية".

وفي سياق متصل، أشار حميد رضا محمدي، شقيق الناشطة المقيم في أوسلو، إلى أن الأطباء لم يتمكنوا حتى الآن من السيطرة على اضطرابات ضغط دمها.

وتتابع اللجنة القانونية لمحمدي القضية حالياً مع مكتب المدعي العام لضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة لها، بعد نقلها المفاجئ من السجن إثر تدهور حالتها الصحية.



المصدر: AP