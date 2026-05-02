الزيدي يشرع في تشكيل لجان فنية وحكومية لحسم التشكيلة الوزارية فور عودته من أربيل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- كشف قيادي في ائتلاف دولة القانون عن عزم رئيس الوزراء المكلف، علي الزيدي، تشكيل لجان متخصصة لتسريع وتيرة تأليف الحكومة الجديدة ومعالجة الملفات العالقة، مؤكداً امتلاكه القدرة على تجاوز الأزمات الراهنة.

لجان نوعية لحسم الملفات

وصرح عبد الرحمن الجزائري، القيادي في ائتلاف دولة القانون، لقناة "كوردستان 24"، اليوم السبت 2 أيار 2026، بأن الزيدي سيباشر فور عودته من أربيل إلى بغداد بتشكيل ثلاث لجان رئيسية:

1. لجنة فنية: تتولى مهمة التدقيق في السير الذاتية (CVs) المقدمة لشغل الحقائب الوزارية لضمان اختيار الكفاءات.

2. لجنة تنسيقية: تعمل مع فريق رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني لاستلام ودراسة الملفات الحساسة (الاقتصاد، المياه، البيئة، النفط، ملف الجماعات المسلحة، والأزمات الأخرى).

3. لجنة استشارية: تمثل الفريق الخاص والمقرب لرئيس الوزراء المكلف لإدارة المرحلة الانتقالية.

وأكد الجزائري أن الزيدي يركز حالياً على الملفات القابلة للحل والتي تقع ضمن دائرة صلاحياته وقدرته على إنهاء الانسداد السياسي.

مفاوضات الكتل وحصص المكونات

من جانبه، صرح علي فهد، عضو تيار الحكمة الوطني، لـ "كوردستان 24"، بأنه "لم يتم حسم أي اسم لأي حقيبة وزارية حتى اللحظة". وأشار فهد إلى أن الاجتماعات المرتقبة لتحالف "إدارة الدولة" ستتركز على مناقشة حصص المكونات الأخرى، مؤكداً وجود إرادة سياسية وتخطيط مسبق لإتمام عملية تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن.

سياق التكليف

يُذكر أن قوى الإطار التنسيقي كانت قد اتفقت رسمياً، مساء الاثنين 27 نيسان 2026، على تسمية علي فالح الزيدي مرشحاً وحيداً ومجمعاً عليه لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء، بعد سلسلة من المشاورات المكثفة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.